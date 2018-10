Hoepfner Brauerei lässt Tradition wieder aufleben

02.10.18

Beim BOCKBIERFESCHD vom 19. bis 21. Oktober auf dem Karlsruher Messplatz lebt auch die Bockbier-Fest-Tradition der Privatbrauerei Hoepfner wieder auf. "Die Idee von Festwirt Andreas Ludwig war für uns eine wunderbare Gelegenheit dieses besondere Bier, das auch in unser Geschichte eine besondere Bedeutung hat, zu feiern", freut sich Brauereigeschäftsführer Willy Schmidt." Das BOCKBIERFESCHD ist die neueste Veranstaltung im Rahmen des ''Zum Metzger Wirt''.



Drei Tage wird sich das große Festzelt auf dem Karlsruher Messplatz an der Durlacher Allee in eine Stimmungshochburg verwandeln. Den Auftakt macht am Freitag ein von dem Entertainer Hansy Vogt, bekannt durch die Komikfigur "Frau Wäber", moderierter Schlager- und Unterhaltungsabend mit den Romanticas aus dem Kraichgau und dem Schlagerduo Anita & Alexandra Hofmann. Am Samstag werden "Die Partyvögel", mehrfache Gewinner des Music-Awards Top-of-the- Mountains, im Festzelt kräftig einheizen und DJ Marco Mzee bringt aus seinen Bergen den unverwechselbaren Partysound mit. Tracht ist durchaus erwünscht!



Der Sonntag gehört der ganzen Familie und das zu freiem Eintritt. Beim Frühschoppen ab 11 Uhr spielen die Martinihuber aus Schielberg auf. Dazu präsentieren die Gewinner des SWR4 Blechduells 2018 ein vielseitiges Programm aus traditioneller Blas- und Volksmusik auf die Metzger-Wirt-Bühne. Am Nachmittag zum Finale ist ein echter YouTube-Star im Festzelt zu Gast: TAKEO ISCHI, der Kult- Jodler, der im Anschluss an seinen Auftritt auch noch einen exklusiven Jodelkurs veranstaltet.



Im Ausschank gibt es natürlich den zünftigen Hoepfner-Bock und dazu Kulinarisch- Deftiges vom "Metzger Wirt's". Tickets gibt es unter www.zummetzgerwirt.de

