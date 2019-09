Pressemitteilung BoxID: 767859 (PRIMA REISEN GMBH)

Jetzt Restplätze sichern!

Mit PRIMA REISEN nach Hamburg, Paris, Lissabon oder Sizilien

Der Herbst naht mit großen Schritten - fallende Blätter und die letzten warmen Tage im Jahr laden zum Verreisen ein. Mit den Restplatz-Herbstangeboten von PRIMA REISEN bekommen Urlauber die Möglichkeit die Herbstfeiertage 2019 optimal zu nutzen.



Die „Perle des Nordens“ Hamburg ist ein ideales Reiseziel für alle die Abwechslung suchen aber nicht zu weit verreisen möchten. Egal ob Technikfan oder Kulturfreund, am Hamburger Hafen und in den zahlreichen bunten Stadtvierteln gibt es für Neulinge und Rückkehrer immer etwas Neues zu sehen und entdecken. Auch Paris eignet sich gut für einen herbstlichen Kurztrip – die ausladenden Alleen erstrahlen im Oktober in goldenem Gelb, und Kaffee und Süßspeisen lassen sich dank milder Temperaturen noch immer auf den Terrassen der Straßencafés genießen. Wer sich doch nach etwas mehr Wärme sehnt, kann entspannt die portugiesische Hauptstadt Lissabon erkunden und die letzten lauen Abende am Ufer des Flusses Tejo genießen.



Wem eine Reise in den Herbstferien zu kurzfristig erscheint, der kann mit PRIMA REISEN einen ganz besonderen Jahreswechsel 2019/2020 auf Sizilien erleben: Der PRIMA-Charterdirektflug nach Catania ermöglicht einen erholsamen Silvesteraufenthalt auf der italienischen Insel, der als Rundreise (ab 779€ p.P im DZ) oder Sternfahrt (ab 739€ p.P im DZ) mit Exkursionen zum Ätna, dem Weingut Gambino, Castiglione und den antiken Hafenstädten Catania und Syrakus oder als Sleep&Fly (ab 499€ p.P im DZ) buchbar ist.



Die PRIMA Herbst-StädtereisenDie "Perle des Nordens" Hamburg - 25.10.2019 - 27.10.2019





Direktflug ab Wien inkl. Flughafengebühren | 1 Gepäckstück (23kg) | Unterbringung im Hotel Billstedt **** od. ähnl. auf Basis kontinentales Frühstücksbuffet





pro Person ab 399,- im DZ



80,- im EZZ



Herbstliches Paris - 24.10.2019 - 27.10.2019





Direktflug ab Wien inkl. Flughafengebühren | 1 Gepäckstück (23kg) | Unterbringung im Hotel IBIS Porte D’Orleans ***+ od. ähnl. auf Basis kontinentales Frühstücksbuffet





pro Person ab 399,- im DZ

265,- im EZZ



Feiertage in Lissabon - 25.10.2019 - 28.10.2019 / 01.11.2019 - 04.11.2019





Direktflug ab Wien inkl. Flughafengebühren | 1 Gepäckstück (23kg) | Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen (ausschließlich Termin 01.11.2019) | Unterbringung im Hotel Olissippo Marques de Sá *** od. ähnl. auf Basis kontinentales Frühstücksbuffet





pro Person ab 589,- im DZ

ab 135,- im EZZ



Silvester in SizilienSilvester in Sizilien | Rundfahrt - 29.12.2019 - 01.01.2020





Direktflug ab Wien inkl. Flughafengebühren | Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen | 3x Unterbringung in guten Mittelklassehotels inkl. Halbpension | Busreise lt. Programm





pro Person ab 779,- im DZ



120,- im EZZ



Silvester in Sizilien | Sternfahrt - 29.12.2019 - 01.01.2020





Direktflug ab Wien inkl. Flughafengebühren | Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen | 3x Unterbringung im landestypischen Hotel Sporting Baia od. ähnl. in Giardini Naxos inkl. Frühstück | Busreise lt. Programm





pro Person ab 739,- im DZ



90,- im EZZ



Silvester in Sizilien | Flug und Hotel - 29.12.2019 - 01.01.2020





Direktflug ab Wien inkl. Flughafengebühren | Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen | 3x Unterbringung in 3- oder 4-Sterne Hotels inkl. Frühstück





pro Person ab 499,- im DZ



120,- im EZZ



Der PRIMA Partnerbereich



Sämtliche PRIMA REISEN können auch – nach vorangehender Registrierung und Freischaltung – über den neuen PRIMA B2B-Partnerbereich gebucht werden.

Link zum Partnerbereich:

https://www.primareisen.com/partnerbereich

