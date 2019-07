Pressemitteilung BoxID: 760237 (Pressebüro Gerling)

Für bildende Künstler: Fünftägiger Workshop "Von Kunst leben" startet am 11.9.im Kranichatelier Lögow (nahe Berlin)

Ein Workshop für Künstler, die mehr Kunst verkaufen möchten, findet vom 11. bis 15. September im Kranichatelier Dorfkino Lögow nahe Berlin statt. Veranstalter und Seminarleiter sind der Künstler und NRW-Kulturpreisträger Manfred Webel, RTL-PR-Profi Andreas Hahm-Gerling und Galeristin Carmen Vetere.



Andreas Hahm-Gerling: "Wir haben einen Plan, um für jeden Künstler in drei Schritten seine Einzigartigkeit am Markt zu ermitteln. Ist das geklärt, gelingen auch Kommunikation, Wertschätzung und Verkauf."



Um den Prozess der Positionierung für die Teilnehmer erfolgreich abzuschließen, arbeiten Künstler, PR-Berater und Galeristin eng zusammen. Für ein im Workshop herzustellendes Kunstwerk werden Produktion und Positionierung auf den erfolgreichen Verkauf ausgerichtet.



"Ergebnis des Workshops ist eine individuelle Strategie für jeden Teilnehmer, so dass er höhere Wertschätzung erfährt und mit und ohne Galeristen am Markt erfolgreich ist", so Carmen Vetere.



Manfred Webel: "Mit dem Verkauf beginnen wir bereits im Workshop. Wir helfen den Teilnehmern, ihre Kunst selbstbewusst zu vermarkten."



Infos, Fotos, Videos: www.kranichatelier.de Preis inklusive Verpflegung: 960 Euro (Frühbucher bis 15. August), sonst 1380 Euro.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (