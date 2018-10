Bauernhoftage auf dem Freihof-Gelände

01.10.18

Bauen, basteln, spielen, streicheln und füttern – an zwei halben Tagen, von 29. bis 30. Oktober, lädt das Praxis-Zentrum Göppingen (PZG) von 9 bis 12.30 Uhr zu den Bauernhoftagen auf den Freihof in die Pappelallee 49 ein. Zum Programm gehört neben Spiel und Spaß unter freiem Himmel und verschiedenen Körperwahrnehmungsübungen auch die Begegnung mit der Tierwelt.



„Am Bauernhoftag machen wir Spiele aus dem erlebnispädagogischen Bereich, beschäftigen uns mit den Tieren auf dem Freihof und sind dabei möglichst viel draußen an der frischen Luft“, erzählt Dr. phil. Katrin Hofmann, Leiterin des Praxis-Zentrums Göppingen. Sie ist hauptverantwortlich für den Erlebnistag und freut sich auf die beliebte Veranstaltung mit viel Spaß, Spiel, Kind und Tier.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte Kinder bitte telefonisch unter 07161 601-9690 bis zum 25. Oktober 2018 anmelden. Das Programm für Kinder findet bei jedem Wetter draußen in der Natur statt. Um entsprechende Kleiderauswahl wird gebeten.



Uhrzeit: 9.00 - 12.30 Uhr

Kosten: 22,50 Euro pro Tag



Weitere Informationen finden Sie unter www.pz-goeppingen.de.

