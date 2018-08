prAna startet die Herbstsaison mit neuen Flanellhemden

Dieser Herbst wird cool! Mit den neuen Flanellhemden von prAna können Damen und Herren den sinkenden Temperaturen lässig entgegentreten. Charley Top, Brayden LS sowie Bolster LS Hooded sind warm, weich und robust – Flanell ist und bleibt der Herbstliebling richtiger Abenteurerinnen und echter Woodsmen.



Das Hemd für jede Lage. Solo, überm T-Shirt oder unter der Jacke sorgen die neuen Flanellhemden von prAna für Komfort, Kälteschutz und einen coolen Look. Ob für Frauen oder Herren, drunter oder drüber, urbanen oder Outdoor-Einsatz – die neuen Flanell-Teile sind echte Allround-Talente.



Das Charley Top (94,95 Euro) für Damen ist aus 100 % nachhaltiger Biobaumwolle gefertigt. Ein Jersey-Futter macht es kuschlig warm und dank der seitlichen Taschen, werden kalte Finger schnell wieder warm. Druckknöpfe erleichtern das An- und Ausziehen und durch die aufgesetzten Brusttaschen bekommt das Charley Top den richtigen Holzfäller-Look. Das Hemd gibt es in drei herbstlichen Farbvarianten.



Das männliche Pendant heißt Brayden LS Flannel (99,95 Euro). Es ist ebenso aus 100 % Biobaumwolle und in drei verschiedenen Farben erhältlich. Mit Knopfleiste, Karo-Print und den aufgesetzten Brusttaschen entspricht es dem Urtyp des Flanellhemds und ist ein zeitloser, nachhaltiger Klassiker.



An richtig kalten Herbsttagen ist der Bolster LS Hooded Flannel (119,95 Euro) aus 60 % Schafwolle zu empfehlen. Für kalte Hände gibt es Einschubtaschen und Cord-Einsätze an der Manschette sehen nicht nur schick aus, sondern wärmen zusätzlich. Für eine bessere Wärmeregulierung ist der Bolster mit Lüftungspanelen unter den Armen ausgestattet – praktisch für alle, die mit dem Rad zur Arbeit fahren.



Mehr Informationen gibt es auf www.prana.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren