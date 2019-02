Ready to ride

07.02.19

Für den richtigen Beachlook ist gesorgt. Mit dem neuen Print „Lava Glow Caribou“ eröffnet prAna die Badesaison. Graphisch, modern und feminin – die neuen Swim-Styles sind echte Hingucker. Für mehr Mix & Match-Möglichkeiten bietet die Frühjahrskollektion auch Styles in passenden Uni-Farben..



Bademode von prAna steht für tolle Passform, sportliche Performance und ein gutes Tragegefühl. Gleichzeitig liegt es dem kalifornischen Unternehmen am Herzen, die Styling-Optionen seiner Swimwear regelmäßig durch neue Prints zu erweitern.



Dieses Frühjahr wird mit „Lava Glow Caribou“ eingeleitet. Der grafische Schwarz-Weiß-Print mit grünen und roten Akzenten ist ein echter Hingucker. Ob Brina Top, Moorea Tankini oder Khari One Piece – diese und weitere prAna-Silhouetten werden durch den Print sportlich und modern interpretiert.



Für eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und noch mehr Abwechslung gibt es die Swim-Styles auch in passenden Grün- und Rottönen bzw. in zeitlosem Schwarz.



Natürlich soll Frau nicht nur gut aussehen, sondern sich auch rundherum wohlfühlen und frei bewegen können. Aus diesem Grund legt prAna bei Design und Konstruktion der Swimwear größten Wert auf Performance. Alle Bikinis, Tankinis und Badeanzüge werden dem Praxistest unterzogen. Ob beim Surfen, Schnorcheln oder dem Beachvolleyballturnier – bester Halt, UV-Schutz und hoher Tragekomfort sind ein Muss!



Mehr Informationen gibt es auf www.prana.com





(lifePR) (