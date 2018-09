Pretty in Pink

19.09.18

Den ganzen Winter in dicken Schlabbersachen verbringen: auf keinen Fall! Mit den vier neuen Active-Styles von prAna geht es sportlich feminin zum Workout. Die Teile bestechen mit grafischen Prints, vorteilhaften Schnitten und einer aktuellen Farbpalette. Kühles Weiß, elegantes Grau, feminine Rosé- und warme Burgundtöne machen Arctic Air Bra, Emsley Top, Permafrost Half Zip und Pillar Printed Legging zu echten Lieblingsstücken.



Lust auf Sport? Mit den neuen Active-Styles von prAna fällt es noch leichter, sich zu motivieren. Bra, Top, Pulli und Leggings – in dieses Outfit schlüpft man gerne.





Der Arctic Air Bra (59,95 Euro) trägt sich dank Stretch-Material, dem integrierten BH mit herausnehmbaren Cups und dem elastischen Unterbrustband sehr bequem, liefert einen festen Sitz und sorgt für den richtigen Support bei sportlichen Betätigungen aller Art.



Wer es lieber etwas geschlossener und trotzdem trendy mag, für den ist das Emsley Top (69,95 Euro) genau das Richtige. Es ist ebenfalls aus funktionellem Stretch-Material mit gutem Feuchtigkeitsmanagement gearbeitet, aber höher geschlossen als der Arctic Air Bra. Mit seinen tollen Prints und seinem neckischen Rückenausschnitt ist das Top verspielt und feminin.



Super kuscheliges Must-Have in diesem Winter ist der Permafrost Half Zip (99,95 Euro). Der super weiche Fleece-Pullover aus 100 % recyceltem Polyester ist in Sachen Nachhaltigkeit und Style ein Volltreffer.



Abgerundet wird das Outfit mit der Pillar Printed Legging (79,95 Euro) in passenden Prints. Die Sport-Legging aus Performance-Stretch-Jersey bietet ein gutes Feuchtigkeits-Management. Für optimalen Tragekomfort kommt sie mit Flachnähten und einem extra breiten Bund mit einer kleinen, versteckten Schlüsseltasche.



Mehr Informationen gibt es auf www.prana.com

(lifePR) (