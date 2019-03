Fragen Bekommen Antworten!

04.03.19

Es ist wieder soweit! Am 21.03.2019 öffnet das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg an der Eger von 10:00 bis 17:00 Uhr wieder seine Pforten für Besucher aus nah und fern zum beliebten Expertisentag. Sammler und Liebhaber des Weißen Goldes sollten sich den Termin auf jeden Fall vormerken und die Anreise nicht scheuen, um ihre Erb- oder Lieblingsstücke aus Porzellan vom Expertenteam des Museums in zwangloser und unterhaltsamer Atmosphäre begutachten zu lassen. Die sachkundigen Ausführungen der Kuratoren Petra Werner und Thomas Miltschus über Herkunft, Auflagenhöhe oder Entstehungsjahr lassen (fast) keine Fragen offen und fördern so manches Geheimnis zu Tage. Bis zu drei Exponate pro Besucher werden unter die Lupe genommen. Auskünfte zum Marktwert eines Porzellanstückes kann das Museum nicht geben. Um die Wartezeiten zu verkürzen, bietet sich ein Blick in die neue Sonderausstellung „REINE FORMSACHE – Vom Bauhaus-Impuls zum Designlabor an der Burg Giebichenstein“, die mit rund 1200 Exponaten die umfangreichste Ausstellung zum Porzellan im Bauhaus-Jahr ist. Gegen den kleinen Hunger werden Kaffee und Kuchen sowie deftige Häppchen der Firma PEMA verkauft. Der Eintrittspreis ist der Museumseintritt.

