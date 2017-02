Porsche Zentrum Niederrhein und Autohaus Minrath überreicht Spendencheck an Klartext für Kinder e.V.

Am Donnerstag, 09.02.2017, überreichte das Porsche Zentrum Niederrhein und das Autohaus Minrath einen Spendencheck in Höhe von 10.720,- Euro an den Verein Klartext für Kinder e.V., der sich aktiv für die mobile Kindertafel einsetzt. Die Spenden konnten beim alljährlichen Tannenbaumschlagen am Schloss Bloemersheim gesammelt werden.



Das nun schon zum dritten Mal in Folge ausgerichtete traditionelle Tannenbaumschlagen im Dezember 2016 war wieder ein voller Erfolg. Dank der zahlreichen Gäste sowie dem Porsche Zentrum Niederrhein und dem Autohaus Minrath konnten Spenden in Höhe von insgesamt 10.720,- Euro gesammelt werden. Der Spendencheck wurde am Donnerstag, den 09.02.2017, im Porsche Zentrum Niederrhein an die Verantwortlichen des Vereins Klartext für Kinder e.V. überreicht.



Die Spendensumme fließt komplett der mobilen Kindertafel des Vereins zu, die 2010 ins Leben gerufen wurde und die sich zum Ziel gesetzt hat, bedürftige Kinder regelmäßig mit ausgewogenen und frisch gekochten Mahlzeiten zu versorgen. Da der Verein kürzlich einen neuen Linienbus erhalten hat, der nun vollständig umgebaut werden muss, um schnellstmöglich als Tafelbus genutzt zu werden, kommt die Spendensumme genau zur richtigen Zeit. Das Team des Porsche Zentrum Niederrhein freut sich, auf diese Weise bereits zum dritten Mal in Folge den sehr hohen persönlichen und liebevollen Einsatz der engagierten Mitglieder von Klartext für Kinder e.V. unterstützen zu können, sodass sie ihre ehrenamtlichen Aufgaben zielführend umsetzen können.



Der Verein Klartext für Kinder e.V. steht für ein besonderes Modell sozialer Patenschaften in und um Moers. An der Seite der amtlichen Stellen helfen engagierte Ehrenamtliche den Jüngsten unserer Gesellschaft, denen oft das Nötigste fehlt. Die mobile Kindertafel wurde 2010 ins Lebens gerufen: Profi-Köche und Ehrenamtliche versorgen bedürftige Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen mit ausgewogenen und frisch gekochten Mahlzeiten. Nähere Informationen zum Verein und seinem Engagement erhalten Sie unter www.klartext-fuer-kinder.de.

Porsche Zentrum Niederrhein / Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH

Die Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH ist Ihr kompetenter Sportwagenpartner am Nie-derrhein. Im Porsche Zentrum Niederrhein treffen Sie Menschen, die gemeinsam mit Ihnen den Traum Porsche leben wollen. Fahrsportliche, kulinarische und kulturelle Events bieten Ihnen Raum für Begegnungen und Zeit für persönliche Gespräche.



www.porsche-moers.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren