"Walter Popp" führt jetzt auch Beilagensalate

Popp Feinkost stellt zum Januar 2020 seine Beilagensalate auf seine neue Produktreihe Walter Popp um und erweitert gleichzeitig das Sortiment. Erst im März 2019 führte der Hersteller eine ganz neue Range Kartoffelsalate unter dem Namen des Firmengründers ein. Walter Popp steht für beste Feinkost wie hausgemacht.



Kaltenkirchen, Dezember 2019 – Popp Feinkost setzt seine neue Markenstrategie fort. Im März letzten Jahres führte der Hersteller eine ganz neue Range Kartoffelsalate unter dem Namen des Firmengründers Walter Popp ein. Seine Philosophie: Einfaches besonders gut zu machen. Der Erfolg stellte sich schnell ein: die Verbraucher lieben „Walter Popps“-Feinkost, hergestellt mit besten Zutaten nach bewährten Rezepturen.



Jetzt auch Beilagensalate von Walter Popp



Ab Januar 2020 stellt Popp Feinkost nun auch seine Beilagensalate auf das Produktkonzept Walter Popp um. Angeboten werden fünf klassische Zubereitungen. Mit von der Partie ist der Feine Nudelsalat mit Schinkenwurst und Gemüse, der Frische Gurkensalat in Joghurtdressing, der Frische Weißkrautsalat griechischer Art und der Coleslaw-Salat amerikanischer Art.



Völlig neu im Sortiment ist der Cremige Krautsalat in Dilldressing. Ebenfalls neu im Angebot ist der Walter Popps Jubiläums-Kartoffelsalat, den das Unternehmen anlässlich seines 100jährigen Firmenjubiläums auflegt. Weitere Feinkostsalate sind bereits in der Pipeline.



„Unter dem Label Walter Popp“, sagt Marketingleiter Alexander Schmolling „können wir klar kommunizieren, was uns seit Firmengründung ausmacht: Leidenschaft für beste Qualität, gute hausgemachte Rezepturen und authentischen Geschmack. Walter Popp steht für den kleinen Genuss im Alltag – erhältlich für jedermann.“



Sieht gut aus und hat Gutes drin



Alle Produkte sind auf das neue Verpackungsdesign abgestimmt. Blickfang auf den transparenten 400 g-Bechern ist der rote Deckel geschmückt mit dem Portrait Walter Popps. Im Jahr des 100-jährigen Firmenjubiläums tragen alle Becher zudem einen 100-Jahre-Störer in Rot-Gold.



Die Becher sind 100 % recyclingfähig, die Deckel wiederverschließbar und halten die Salate auch zuhause gekühlt lange frisch. Durch ihre Form sind sie in den Kühltruhen des Handels wie auch im heimischen Kühlschrank praktisch und platzsparend stapelbar. Mehr zum Angebot unter www.popp-feinkost.de.

