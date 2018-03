Ersatztermine für ausgefallene Santiano Termine in Trier, Mannheim und Saarbrücken stehen fest

Zum Wochenbeginn stehen die Ersatztermine von Santiano in Saarbrücken (23.02.2018), Mannheim (24.02.2018) und Trier (25.02.2018) fest. Diese mussten leider aufgrund des grippalen Infekts von Sänger Björn Both abgesagt werden. Die Ersatztermine können, zur Freude aller, zeitnah nachgeholt werden.



Ersatztermine:



20.03.2018 Saarbrücken, Saarlandhalle 20:00 Uhr



21.03.2018 Mannheim, Sap arena 20:00 Uhr



22.03.2018 Trier, Arena trier 20:00 Uhr (Achtung vorher war es hier 19:00 Uhr)



Die Tickets der ausgefallenen Konzerte behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit, können aber auch an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

