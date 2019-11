Pressemitteilung BoxID: 774157 (Polnisches Institut Düsseldorf)

Die Ähnlichkeit in Unterschied: Aurel Dahlgrün, Alex Grein, Anna Orlowska, Witek Orski

Nach der Ausstellung Der Unterschied in Ähnlichkeit folgt die zweite Gruppenausstellung Die Ähnlichkeit im Unterschied. Auch bei dieser Präsentation treffen sich junge, zeitgenössische Positionen beider Städte, diesmal steht die Fotografie im Mittelpunkt. Die Ausstellung findet anlässlich des runden Jubiläums der 30-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und Warschau und inauguriert das Warschau Weekend [7.-10.11.2019].



KUNSTAUSSTELLUNG

DIE ÄHNLICHKEIT IM UNTERSCHIED

Aurel Dahlgrün, Alex Grein, Anna Orłowska, Witek Orski

Vernissage: Donnerstag, 07.11.2019, 19.00 Uhr

Die KünstlerInnen sind bei der Vernissage anwesend.

Galerie des Polnischen Instituts Düsseldorf

Ausstellungsdauer: Bis 17.01.2020



Die Faszination für Wasser, die die Arbeiten von Aurel Dahlgrün (*1989) charakterisiert, bezeugt die Unbegrenztheit des Subjekts. Im Tiefdruckverfahren hergestellte Fotografien zeigen abstrakte Abschnitte von Gewässern und weisen auf das Verborgene und Unerforschte. Was eine Veränderung der Oberflächenerscheinung konzeptuell bewirken kann, erforscht auch Anna Orłowska (*1986) in ihren Paraffin-Bildern. Ob im Wachsbad liegend oder hängend, verändert sich der Pigment-Inkjetdruck je nach Wärme des umschließenden Materials.



Die Werke von Alex Grein (*1983) und Witek Orski (*1985) setzten sich erzählerisch mit der Umgebung auseinander. Grein spielt bewusst auf die der Fotografie zugesprochene dokumentarische Rolle an und hinterfragt diese. Eine Verschiebung der Deutung bewirkt Witek Orski mit seinen Lentikulardrucken. Seine atmosphärischen postfotografischen Arbeiten erinnern an surrealistische Ansätze und wirken dabei dreidimensional.



Kuratiert von Curated Affairs, Kasia Lorenc & Angelika J. Trojnarski. / curated-affairs.de



Veranstalter: Polnisches Institut Düsseldorf, Landeshauptstadt Düsseldorf und Curated Affairs. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

