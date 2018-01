Neue T-Shirts im 1901-Design von Indian

Erneut stellt Indian Motorcycle unter Beweis, dass der erste amerikanische Motorradhersteller nicht nur erstklassige Bikes baut, sondern auch etwas von modischem Schick versteht. Die neuen T-Shirts der Indian Motorcycle 1901 Kollektion sind ab sofort bei allen Indian Vertragshändlern verfügbar.



Die stilvoll geschnittenen T-Shirts sind ‚Made in California‘ und begeistern mit großen, handgemalten Graphics auf der Brust und sind zu 100 Prozent aus besonders leichtem Baumwoll-Jersey gefertigt. Die coolen Shirts sind in den Größen S bis 2XL erhältlich und kosten jeweils 51,55 Euro.



Die Front-Graphic des neuen 1901 Motor Oil T-Shirts ist inspiriert von historischen Öldosen. Das Indian Logo und der Schriftzug Spirit Lake verweisen auf die derzeitige Produktionsstätte der Indian Bikes.



Das 1901 World’s Fastest T-Shirt mit dem Umriss einer historischen Scout in den Farben der US-amerikanischen Flagge besticht durch eine lässige Vintage-Waschung.



Mit dem 1901 Grand National T-Shirt gedenkt Indian der Rückkehr in die professionelle Flat Track Rennserie und dem spektakulären Gewinn der Meisterschaft im vergangenen Jahr.



Das 1901 Factory Team T-Shirt ist eine Hommage an das Werks-Team Indian Wrecking Crew. Das Styling mit Indianerkopf und Schriftzug im Used-Look wird im Jahr 2018 sicherlich zahlreiche Fans begeistern.

