Indian und Katja Poensgen geben Vollgas beim Glemseck 101

Indian Motorcycle unterstützt das 12. Biker-Festival Glemseck 101 in der Nähe von Stuttgart als offizieller Sponsor. Ebenfalls am Start: Miracle Mike und Katja Poensgen. Die ehemalige MotoGP-Fahrerin will auf der umgebauten Indian Scout beim Essenza Sprintrennen am Samstag ihre Siegesserie ausbauen.



Vom 1. bis 3. September treffen sich Sprint-Spezialisten, Racing-Fans und Bike-Freaks aus ganz Europa beim Glemseck 101 auf der legendären Solitude-Rennstrecke vor den Toren Stuttgarts. Indian Motorcycle leistet als offizieller Sponsor einen großen Beitrag zu dem Open-Air-Event und blickt besonders gespannt auf den Samstag.



Dann geht das Team der Young Guns beim letzten Essenza Sprintrennen in diesem Jahr an den Start. Nik Heer und Fabian Witzig haben mit Miracle Mike, einer umgebauten Indian Scout, bereits bei diversen Sprintrennen und Design-Wettbewerben groß aufgetrumpft. Beim Essenza Lauf in Stuttgart wollen die beiden Schweizer ihren Erfolg mit einem weiteren Titel krönen.



Dabei können die kreativen Customizer erneut auf die Unterstützung von Katja Poensgen vertrauen. Die ehemalige MotoGP-Pilotin hat auf Miracle Mike bereits beim Essenza Rennen in Montlhéry und beim Punks Peak im Rahmen des Wheels & Waves Festivals die Konkurrenz abgeschüttelt. Den Shoot-out-Rennen über die 1/8 Meile an der Solitude-Strecke in Leonberg sieht Poensgen ebenfalls positiv entgegen: „Miracle Mike gibt mit das gleiche gute Gefühl wie die MotoGP-Bikes während meiner Profizeit. Diese Indian Scout bringt ihre Power einfach perfekt auf den Asphalt.“



Mit einem Sieg beim Glemseck 101 können Katja Poensgen und die Young Guns den Essenza Meistertitel einfahren. Die Preisverleihung findet am Samstag von 18:00 bis 19:00 Uhr auf der Hauptbühne statt. Direkt im Anschluss steigt die Saison-Abschlussfeier im Essenza Zelt.



Wie immer ist der Eintritt für Besucher des Glemseck 101 kostenlos. An allen drei Tagen haben sie Zugang zu den Musik-Bühnen, Verkaufsständen und natürlich den Tribünen an der 1/8-Meile, die über die berühmte Start-Ziel-Gerade der ehemaligen Solitude-Rennstrecke führt.



