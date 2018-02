Volle 4 Tage

4 Tage Regatta und ein neuer Look



Auf der steten Suche nach Neuem und Besonderem fallen bei der MAIOR 2018 schnell zwei Dinge auf: sie trägt ein neues Kleid und statt drei werden in diesem Jahr vier Tage gesegelt. Alles andere hat sich bewährt und darf so bleiben wie in den letzten Jahren. So werden sich ca. 100 Crews auf der Kieler Förde zum Kräftemessen nach der langen Winterpause treffen und auf zwei Regattabahnen um die ersten Lorbeeren der Saison segeln. Nicht nur für die ORC Yachten, auch für die Einheitsklassen Melges24, J/80, J/70 und Seascape 24 beginnt mit der MAIOR offiziell die Offshore Saison 2018.



Bewährtes Setup an Land



Zum vierten Jahr in Folge werden das Regattahaus in Kiel-Schilksee und der Olympiahafen zum Dreh- und Angelpunkt für die Teilnehmer. Dank dem Engagement von Budweiser Budvar wird der Tanz in den Mai am Montagabend mit Lagerbier, Musik und Hotdogs wieder in der Vaasahalle stattfinden. Zudem unterstützen BS PAYONE als offizieller Payment Provider und der SVG-Verlag die Regatta.



MAIOR & Go4Speed



Eckard Reinke (Organisationsleiter Seeregatten Kieler Yacht-Club) freut sich neben dem zusätzlichen Regattatag zur MAIOR auch auf das Go4Speed Wochenende direkt vor der MAIOR. Insbesondere schätzt er dabei, dass die Kooperation zwischen dem Deutschen Segler-Verband (DSV), dem Kieler Yacht-Club (KYC) und der Regatta Vereinigung Seesegeln (RVS) es den Teams ermöglicht, Trimm- und Crew-Coaches an Bord zu nehmen, um sich so optimal auf die kommende Saison, ORC Baltic-Pre Worlds zur Kieler Woche und/oder die ORC Worlds in Den Haag vorzubereiten.



Jetzt aber heißt es erst einmal die restlichen Wintermonate sinnvoll zu nutzten und dann gemeinsam darauf zu bauen, dass der Frühling rechtzeitig Einzug hält und uns vier schöne Regattatage beschert.

