Juwelen Pop-Up Store in Salzburg

Vom 4. bis 14. August 2017 - während der Salzburger Festspiele - ist Knauf Jewels mit seiner exquisiten Kollektion mit einem exklusiven Pop-Up Store im Hotel Goldener Hirsch, Salzburg zu Gast. Das stilvolle Ambiente des traditionsreichen Luxushotels inmitten der Salzburger Altstadt bietet einen optimalen Standort für die Präsentation dieser besonderen Kollektion. Speziell für den Pop-Up Store anlässlich der Salzburger Festspiele 2017 wurde ein Collier mit über 100 Karat blauen Saphiren und hochwertigen Diamanten angefertigt.



Knauf Jewels, 2011 von dem Unternehmerehepaar Philippe und Nathalie Knauf gegründet, brilliert als Manufaktur für Haute Couture Schmuck. Die Juwelenschmiede verwendet nur exquisite Steine mit den höchsten Qualitätsanforderungen und setzt auf ein ausgefallenes, innovatives Design, präzise in Handarbeit gefertigt. Jedes Knauf Jewels Werk ist ein Unikat.



Die Inhaber Philippe Knauf und Nathalie Knauf studierten Gemmologie am Gemmological Institute of America (GIA) in London und hatten schon immer eine Vorliebe für Kunst und Design. 2010 starteten sie zunächst als Hobby mit ihrer ersten Knauf Jewels Schmuckkollektion.



Die luxuriösen Schmuckstücke von Knauf Jewels werden von einem Expertenteam aus den weltbesten Designern, Gemmologen, Goldschmieden und Emailleuren kreiert. Zu den hochwertigen und sorgfältig ausgewählten Materialien zählen Gold, Platin sowie Edelsteine und Diamanten. Seltene, edle Steine wie Saphire, Rubine und Opale in leuchtenden Farben machen die Schmuckstücke von Knauf Jewels zu Blickfängern, die Eleganz und Individualität ausdrücken. Weltweit werden nur die kostbarsten Steine aus konfliktfreien Regionen ausgewählt, die den hohen Anforderungen der Knauf Jewels Experten entsprechen. Inspiriert durch Schönheit und Anmut bestechen die Schmuckstücke durch klassische Linien oder außergewöhnliche Designs. Extravagante Kombinationen, zum Beispiel die Komposition aus filigranem Gold und robustem Holz und ungewöhnliche Formen und Motive formen die Einzigartigkeit dieser Schmuckstücke.



Hohe Ansprüche werden auf die Beratung der Kunden sowie eine Umsetzung ihrer Wünsche mit höchster Qualität und Kompetenz gelegt. Die Schmuckstücke von Knauf Jewels vereinen individuellen Charme mit selektiver Eleganz, was sich sowohl im Design als auch in der Auswahl der hochwertigen Materialen widerspiegelt.

