Top Management Coach Christine Walker erhielt den "Innovationpreis 2018" der Deutschen Wirtschaft

DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT ehrt erstmals beispielhafte Innovationskraft im Bereich Beratung: Für ihre Leistungen in der Optimierung von „Chef-Büros“ erhielt Christine Walker bei einem feierlichen Festakt unter der Schirmherrschaft von NRW Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart den Preis „Innovator des Jahres 2018“. Rund 300 Unternehmer und Medienvertreter feierten am 9. Mai die insgesamt 18 Preisträger in 6 Kategorien im Wirtschaftsclub Düsseldorf.



Preisträgerin Christine Walker, die Expertin für "Effizienz im Business", freute sich:

„Mein Anliegen ist, dass überlastete Manager durch unser innovatives Effizienzprogramm mehr Zeit gewinnen und wieder zum Durchatmen kommen, damit sie nachhaltig erfolgreich bleiben. Dass wir dafür nun auch geehrt wurden, ist einfach fantastisch! Ich bin sehr stolz und glücklich!“



Der NRW-Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart gratulierte mit den Worten:

„Innovationen kommen von schlauen Köpfen, die dann den Mut und das Durchhaltevermögen besitzen, ihre Idee auch auf den Markt zu bringen.“



TV Gesicht Judith Williams, die diesjährige Ehrenpreisträgerin, kommentierte:

„Herzblut und Leidenschaft zeichnet echte Unternehmer aus! Das „Emotionale Zentrum“ ist ganz wichtig – ich trainiere das bei „Let‘s Dance“ ebenfalls. Tanzen ist einfach toll!“ Die größte Wirtschaftsjury Deutschlands DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT ehrt mit dem Preis „Innovator des Jahres“ Beispielhafte Innovationskraft. Außerdem waren 80.000 Unternehmer, Geschäftsführer und Leser aufgerufen, den Publikumspreis zu vergeben. 18 Kandidaten in sechs Kategorien standen zur Wahl. Seit Mitte April 2018 lief das Voting und es war spannend bis zu Schluss: denn erst am Abend der Verleihung wurden die Stimmen ausgezählt. Mehr unter: https://die-deutsche-wirtschaft.de/



Christine Walker: Als Assistentin der Geschäftsführung organisierte sie einst selbst die Vorzimmer von DAX Bossen und kontrollierte u.a. das Projektmanagement internationaler Großprojekte. Dann gründete sie die PLU Unternehmensgruppe, um ihr Wissen, die Erfahrungen als Top-Assistentin und die Passion für den Beruf an ihre Kunden weiter zu geben. Damit wurde sie zum Marktführer für Top- Assistenzdienstleistungen. Die erfolgreiche Unternehmerin beschäftigt heute 50 Mitarbeiter und hat Büros in München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Stuttgart. Ihr Beratungsunternehmen, das sie in nur 10 Jahren aufbaute, „tuned“ mit einem Expertenteam Unternehmen in spezialisierten Coachings auf Effizienz- mit hohem Anspruch an die Qualität von Management und Büroleitung. Christine Walker berät den Mittelstand und namhafte DAX-Vorstände. Dabei zeigt sie Firmen verborgene Entwicklungspotentiale auf und realisiert dadurch Zeitgewinne von bis zu 20% für das Management. Daneben vermittelt sie erfahrene, hochspezialisierte Top-Assistenzen, ist Buchautorin von „Freie Tagein der Chefetage“ und hält international Seminare und Vorträge rund um das Thema Effizienz.



Effizienz Coach für das Topmanagement und seine Assistenzen

Die gebürtige Schweizerin startete 1996 mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hilton Park Hotel, München. Nach zwei Auslandsaufenthalten, als Junior Purser auf dem Kreuzfahrtschiff Island Princess (Princess Cruises) und als Quality Manager beim Sheraton Macuto Resort in Venezuela, kehrte sie im Jahr 2000 nach München zurück. Hier wurde sie Assistentin der Geschäftsführung der erfolgreichen Strategie-Unternehmensberatung Arthur D. Little. Außerdem sammelte sie Erfahrung als PMO-/Pro-jekt-Assistenz beim Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister Accenture in Stuttgart. 2004 wagte sie mit PLU den Schritt in die Selbstständigkeit. Als Management-Coach fördert Christine Walker seither mit der PLU Group die Weiterentwicklung von Assistenzen. 2013 wurde Christine Walker wurde in die Top 100 Exzellenter Unternehmer aufge-nommen und erhielt 2016 den Company Change Award für das Unternehmen mit der besten Verän-derungs-Kultur.



Im selben Jahr erschien Ihr erstes Buch „Freie Tage in der Chefetage“.

Mittlerweile ist die 44-Jährige gefragte Vortragsrednerin, Mitglied der German Speakers Association, und unter den Top 100 der Exzellenten Unternehmer des Landes. Außerdem ist die zweifache Mutter noch begeisterte Reiterin und Tänzerin - alles kein Problem für die Zeit- und Effizienzexpertin…



• www.christinewalker.de

• www.plu.de

PLU Top Assistant GmbH

Mit dem Ziel Führungskräfte nachhaltig zu entlasten, gründete Powerfrau Christine Walker 2007 die PLU Unternehmensgruppe. Das Unternehmen bietet mit über 50 Mitarbeitern und Niederlassungen in München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg europaweite Trainingsprogramme für Chefs und As-sistenzen. In offenen Seminaren und individuellem Coaching lernen Chefs das Potential ihrer Assis-tenzen vollständig zu nutzen und gemeinsam zum Winning Team zu werden. So werden nicht nur Zeitgewinne von bis zu 20% realisiert, sondern durch mehr Verantwortung und Herausforderung auch die Zufriedenheit der Assistenzen gesteigert. Für ein umfassendes Dienstleistungsangebot setzt die PLU-Unternehmensgruppe sich aus vier Berei-chen zusammen: PLU Search & Placement (Suche, Bewertung und Vermittlung von Top-Assistenz-kräften), PLU Consulting (individuelles Coaching für eine effektivere Zusammenarbeit), PLU Academy (Trainingsprogramme für Assistenzen und Führungskräfte) und PLU Top Assistenz (Vermittlung von Top Assistenzen für Vertretungen, Auftragsspitzen, Engpässe oder Projekte - sogar innerhalb von 24 Stunden).

