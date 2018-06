Christine Walker - Botschafterin der Agenda 5/17

Anfang Juli findet in München die zweite Konferenz des Projekts Agenda 5/17 „Geschlechtergerechtigkeit durch Partnerschaft“ statt; mit dem Thema: „Gesellschaftliche und politische Partizipation von Frauen“ - eine Einladung an alle, die für Gleichstellung Flagge zeigen wollen.



Ohne Geschlechtergerechtigkeit ist nachhaltige Entwicklung unmöglich.



Hier setzt das Projekt Agenda 5/17 an. Es verknüpft die Ziele 5 und 17 der Agenda 2030, mit der die Vereinten Nationen ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 17 SDG) definierten.



Ziel 5 strebt die Stärkung von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter an, Ziel 17 beinhaltet die Aufforderung, globale Partnerschaften zu bilden - aus der Überzeugung heraus, dass globale Zu-sammenarbeit notwendig ist, um eine nachhaltige Entwicklung UND Geschlechtergerechtigkeit auf der ganzen Welt zu erreichen. Agenda 5/17 ist ein Projekt des Programms Entwicklungsbezogene Bildung in Deutschland (EBD) von Engagement Global.



Geschlechtergerechtigkeit zu erringen muss ein weltweites Anliegen sein.



Und sie ist eines der großen Anliegen von Christine Walker. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass Frauen – vor allem als Führungskraft - oft weniger respektiert werden als Männer. Die Statistik des World Economic Forums zum Thema Frauen in Führungspositionen zeigt: Es gibt heute noch in kei-nem Land der Welt einen Gleichstand von Frauen / Männern in Führungspositionen. Im Schnitt der erfassten 41 Länder arbeiten nur 31 Prozent der Frauen in einer Führungsposition. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist den Zahlen zufolge Lettland. Dort nehmen immerhin knapp 45 % der Frauen in Chefsesseln Platz, gefolgt von den USA und Ungarn. Unser „hochentwickeltes“ Deutschland steht in der Rangfolge nur auf Platz 29. Das stellt insbesondere der weiblichen Führungskraft an der Spitze der Regierung dieses Landes ein schlechtes Zeugnis aus. Dieselbe Studie nahm sich auch die Ungleichheit bei der Entlohnung vor, wo deutsche Frauen noch schlechter dran sind als beim Thema Führungsverantwortung; wir finden Deutschland auf Platz 32 wieder.



Zieht man die Kreise größer und bezieht das Vermögen mit ein, gehören dem weiblichen Geschlecht nur 10 Prozent des weltweiten Reichtums, sagt eine andere Studie.



Selbst in der Politik ist keine ausgeglichene Quote in Sicht. Nach Angaben der UN Women saßen 2016 weltweit in nationalen Parlamenten nur 22.8 % Frauen. Spitzenreiter ist das kleine afrikanische Land Ruanda mit mehr als 60 % Frauen im Nationalparlament.



Aufgrund jener und weiterer Ungleichheiten zwischen der Geschlechter hat die UNO bei der „Agenda 2030 die Stärkung von Frauen und die Erreichung von Geschlechtergerechtigkeit als Ziel Nummer 5 definiert, um die Relevanz der Frauen für die Erreichung der Agenda deutlich zu machen.



Geschlechtergleichheit ist noch Theorie



Christine Walker bemängelt: "Die Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit ist ebenso dringend wie zäh -und darum ist mir jede Initiative wie die Agenda 5/17 willkommen, um aus Utopien auch Tatsachen im täglichen Leben zu schaffen." Dieses Ziel hat sich die Organisation von Engagement Global auf die Fahnen geschrieben - konzipiert mit Unterstützung des "United Nations Knowledge Center for Sustainable Development" - um die globale Gleichstellung der Geschlechter weiter zu fördern. Walker sagt: "Im Rahmen dieses Projekts der Außenstelle Stuttgart von Engagement Global, Sie werden Sie mich künftig häufiger sprechen, informieren, diskutieren und provozieren sehen."



Die Veranstaltung am 7. Juli ist die logische Weiterentwicklung der bisherigen Arbeit von Engage-ment Global und ein Startschuss für die Agenda 5/17 in Bayern. Sie soll Frauen unabhängig von Alter, Herkunft, sozial, politisch und wirtschaftlichem Status die Mög-lichkeit geben, sich unter dem Dach der Agenda 2030 auszutauschen und voneinander zu lernen, wie sie die Gerechtigkeit der Geschlechter partnerschaftlich erreichen können.



In Konferenzen, Vorträgen und Workshops werden Handlungsoptionen für Geschlechtergerechtigkeit mit Süd-Nord-Perspektive in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und erarbeitet und strategi-sche PartnerInnen zum Erreichen des SDG 5 identifiziert.



Walker betont: "Es ist mir eine große Ehre, mich als Botschafterin für das Thema Führungskräfte in der Wirtschaft engagieren zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, Sie auf der Konferenz am 7. Juli bei PLU in München zu treffen, damit sie nachhaltig in die Öffentlichkeit wirkt."



KONFERENZ Gesellschaft und Politische Partizipation von Frauen: Nord-Süd-Perspektiven von Frauen in der Politik im internationalen Vergleich und am Beispiel von Ruanda und Deutschland



Termin: Samstag 7. Juli, 09.00 - 18.00 Uhr mit abschließenden Abendprogramm ab 19.00 Uhr



Ort: PLU Campus GmbH, Landsberger Straße 394 (4. OG), 81241 München



Moderatorinnen:



Jana Pareigis, Journalistin und Moderatorin ARD/ZDF Mittag Magazin I.k.H. Prinzessin Johanna von Sachsen-Coburg



Gäste: Karin Nordmeyer, Vorsitzende des deutschen Komitees der UN Women S.E. Igor Cesar, Botschafter von Ruanda (angefragt)



Zana Ramadani, Aktivistin und Autorin des Spiegel-Bestsellers "Die verschleierte Gefahr" Dr. Joy Alemazung, Projektleiter Engagement Global



Veranstalter: Engagement Global, Außenstelle Stuttgart



Gastgeberin: Christine Walker, Geschäftsführerin PLU





- www.christinewalker.de

- www.plu.de



Blog From nothing to something – Frauen verändern die Welt

Buch „Freie Tage in der Chefetage“



Christine Walker ist der der lebende Beweis dafür, dass Frauen der Motor für Veränderung sind.



Zwar werden sie heute vielfach immer noch unterschätzt, doch beherrschen sie es trotzdem - oder gerade deswegen - auch unter erschwerten Bedingungen viel zu erreichen. Die 44-Jährige organisierte einst als "One Woman Show" die Vorzimmer der DAX Bosse und leitete das Projektmanagement von internationalen Großprojekten. Dann gründete sie die Unternehmens-gruppe PLU Group und wurde damit zum Marktführer für Top-Assistenzdienstleistungen. Heute beschäftigt Christine Walker 50 Mitarbeiter und hat Büros in München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Stuttgart. Ihre Erfahrung als Top-Assistentin und die Passion für den Beruf gibt sie nun in speziellen Coachings an die Unternehmen weiter. Fragt man Christine Walker, glückliche Single Mum von zwei Kindern, nach Ihrem Erfolgsrezept, ist die Antwort: Selbstvertrauen. Sie hat an sich geglaubt und wusste, dass mehr in Ihr steckt. Sie hatte eine Vision. Und sie sagt: "Visionen sind der Treibstoff für erfolgreiche Unternehmerinnen überall."



Im Rahmen der European Development Days, Europas Forum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, hat Christine Walker die Agenda 5/17 mit vorgestellt. Im Focus der 12. Ausgabe der EDD, vom 5.-6.6.2018 stand die weltweite Ungleichheit zwischen Frauen und Männern. Staats- und Regierungschefs, Führungskräfte aus der Wirtschaft und über 8.000 Besucher nahmen an den rund 120 Projektberichten, Diskussionsrunden, Auditorien und Workshops teil.



Über Christine Walker



Christine Walker, Kuratoriumsmitglied im "International Network for Governance and Sustainability" setzt sich auf Veranstaltungen der UN Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ein - bei ihr stehen dabei die Erreichung von Geschlechtergerechtigkeit und die Stärkung von Frauen im Mittelpunkt. Als Botschafterin der Agenda 5/17 "Geschlechtergerechtigkeit durch Partnerschaft" unterstützt sie die Ziele von Engagement Global. Das Projekt arbeitet im Auftrag der Entwicklungsinitiative des Bun-desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; seine Hauptarbeitsfelder sind die kommunale Entwicklungspolitik und entwicklungspolitische Bildung. Im Rahmen ihrer Tätigkeit wirkt Christine Walker einerseits sensibilisierend und bewusstseinsbildend für die Förderung von Frauen in Führungsposition sowie die Belange von Frauen in der Wirtschaft innerhalb Deutschlands, andrerseits im Bereich Empowerment für die Rolle und Situation von Frauen des globalen Südens. Gerade diese doppelte Perspektive reizt sie an ihrer Funktion.



Als Management-Coach fördert Christine Walker mit der PLU Group die Weiterentwicklung von As-sistenzen, zeigt Firmen verborgene Entwicklungspotentiale auf und realisiert dadurch Zeitgewinne für das Management. Sie ist außerdem Mitglied des Deutschen Rednerlexikons sowie der German Speaker Association live. Ihre Unternehmensgruppe PLU ist heute Marktführer im Bereich Top-Assistenz und rund um das Thema Effizienz im Business. Sie coacht Topmanager und deren Back-office; zum Kundenstamm gehören namhafte Unternehmer und DAX-Vorstände. Darüber hinaus hält sie Seminare und Vorträge rund um das Thema Effizienz. Christine Walker wurde 2013 in die Top 100 Exzellenter Unternehmer aufgenommen. Sie gehört da-mit aufgrund ihrer "besonderen Kompetenz und ihrer außergewöhnlichen Unternehmensgeschichte" zu den "hochkarätigsten Unternehmerpersönlichkeiten im deutschsprachigen Raum". 2016 erschien Ihr erstes Buch "Freie Tage in der Chefetage". Für ihre Leistungen erhielt Christine Walker 2016 den Company Change Award für das Unternehmen mit der besten Veränderungs-Kultur und für ihre beispielhafte Innovationskraft in der Optimierung von "Chef-Büros" wurde Christine Walker im Mai 2018 von DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT in der Kate-gorie "Beratung" mit dem Preis "Innovator des Jahres 2018" ausgezeichnet.



Weiterführende Informationen zu den Nachhaltigkeitszielen finden Sie hier:



https://17ziele.de/

http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html



Über Engagement Global und die European Development Days:



https://www.engagement-global.de/aktuelle-meldung/geschlechtergerechtigkeit-bei-den-european-development-days.html Zur Auftaktveranstaltung Oktober 2017 in Stuttgart:

https://www.engagement-global.de/aktuelle-meldung/geschlechtergerechtigkeit-durch-partnerschaft.html

