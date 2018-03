Plant-for-the-Planet: Trillion Tree Campaign erfolgreich gestartet

Eine Woche nach Ende der PlantAhead-Konferenz in Monaco zieht Plant-for-the-Planet eine positive Bilanz: Die Teilnehmer versprachen konkret, mehr als 2,5 Milliarden Bäume zu pflanzen. 30 hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft unterzeichneten die Trillion Tree Declaration.



Ihren Willen, die Kampagne der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, bezeugten am Vormittag 30 Teilnehmer, die als erste die Trillion Tree Declaration unterzeichneten, darunter Fürst Albert II von Monaco, der Gyalwang Drukpa, Alfred Ritter (Ritter Sport), Hans Sigl („Bergdoktor“), Patricia Zurita (BirdLife International) sowie Gründungsmitglieder von Plant-for-the-Planet. Sie verpflichten sich, gemeinsam 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen und zu schützen und die Kampagne zum Erfolg zu führen.



Mit öffentlichen Versprechen traten am Nachmittag eine Reihe von Unternehmern und Vertretern der Zivilgesellschaft auf der Bühne im Grimaldi Forum auf. Christian Kroll, Gründer der Suchmaschine Ecosia, bekräftigte sein Ziel, 1 Milliarde Bäume zu pflanzen. Jeroen Buijis von Forest Nation gab bekannt, bis 2020 1,5 Milliarden Bäume pflanzen zu wollen. Versprechen im Millionenbereich kamen unter anderem von JCI Europa, von der World Cocoa Foundation, von Alfred Ritter (Ritter Sport), von Embracing the World und von der International Tree Foundation. WWF, WCS und BirdLife unterstützen die Kampagne mit Aufforstungsprojekten und Wald-Schutzprogrammen.



Der Gyalwang Drukpa, der als Ehrengast bei der Auftaktveranstaltung „PlantAhead“ in Monaco zugegen war, hat dort seine eigene Zusage für die Baumpflanzungen gegeben: "I am encouraged to plant 1 Million Trees in a very short time with my friends, my students and the people of the world.“Am Tag darauf hat der Gyalwang Drukpa in Hamburg, auf Einladung der Stiftung Live To Love Germany, höchst persönlich die ersten Bäume gepflanzt. Der Gyalwang Drukpa ist das Oberhaupt der Drukpa Linie, einer der einflussreichsten Schulen des Buddhismus im Himalaja und ein engagierter Umwelt- und Tierschützer.



Zu den 1000 Milliarden Bäumen für die Zukunft der Kinder kann jeder beitragen: Unter www.trilliontreecampaign.org kann jeder sein Baumziel festlegen. Wenn jeder Mensch im Laufe seines Lebens 150 Bäume pflanzt, schaffen wir gemeinsam die 1000 Milliarden.



Über Plant-for-the-Planet und die Trillion Tree Campaign: Unter dem Namen „Billion Tree Campaign“ startete das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) unter Schirmherrschaft von Fürst Albert II. von Monaco und der inzwischen verstorbenen kenianischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai im Dezember 2006 eine Kampagne, die weltweit zum Bäumepflanzen aufruft. Die Geschichte von Wangari Maathai aus Kenia, die gemeinsam mit vielen Frauen in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat, inspirierte den neunjährigen Felix in Deutschland. Er hielt ein Schulreferat über die Klimakrise und forderte seine Mitschüler auf: „Lasst uns in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen!“ Damit initiierte er im Januar 2007 Plant-for-the-Planet. 2011 übergab die UNEP die Billion Tree Campaign und damit den offiziellen Weltbaumzähler an Plant-for-the-Planet. Ziel der Kinder- und Jugendinitiative ist mittlerweile, bis zum Jahr 2020 weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen: „A Trillion Trees“. Bäume sind das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zu binden und so der Menschheit einen Zeitjoker zu verschaffen, um die Treibhausgas-Emissionen auf null zu senken und die Klimakrise abzuschwächen. Bisher wurden bereits über 15 Milliarden Bäume mithilfe vieler Erwachsener in 193 Ländern gepflanzt. In Akademien bilden Kinder andere Kinder zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit aus und befähigen sie, selbst aktiv zu werden – weltweit schon über 67.000 Kinder aus 66 Ländern. In Mexiko pflanzt Plant-for-the-Planet alle 15 Sekunden einen neuen Baum. Das Projekt zeigt, wie einfach es ist im großen Stil effizient Bäume zu pflanzen. Mithilfe des Erlöses eigener Produkte (z.B. Die Gute Schokolade) und Kampagnen (z.B. „Stop talking. Start planting.“) pflanzt die Initiative selbst Bäume und motiviert zum Mitpflanzen.

