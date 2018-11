Alarmierende Sorglosigkeit im Umgang mit der Infektionsgefahr

30.11.18

Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember hat der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) eine repräsentative Umfrage zum Thema AIDS in Auftrag gegeben. Zu den Ergebnissen erklärt der PKV-Vorsitzende Uwe Laue:



„Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrag des PKV-Verbandes hatte ein Viertel der Befragten (26 Prozent) nach eigenen Angaben schon einmal ungeschütz­ten Geschlechtsverkehr mit einer Zufallsbekanntschaft. Jeder dritte Mann (33 Prozent) und jede fünfte Frau (20 Prozent) haben dies eingeräumt.



Das ist ein alarmierendes Ergebnis. Es zeigt, dass wir in der Aufklärungsarbeit kein bisschen nachlassen dürfen. Offenkundig haben die Meldungen über neuentwickelte Medikamente für HIV-Infizierte und AIDS-Kranke zu einer Art neuer Sorglosigkeit im Umgang mit der Infektion geführt. Trotz aller medizinischen Fortschritte ist AIDS aber nach wie vor eine unheilbare Krankheit, die mit großem menschlichen Leid verbunden ist. Zwar ist die Zahl der Erstdiagnosen nach Angaben des Robert-Koch-Institutes im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Doch jedes Jahr stecken sich immer noch Tausende in Deutschland neu mit HIV an.



Daher bleibt es wichtig, schon früh mit der Aufklärung über die Folgen einer HIV-Infektion und über die möglichen Infektions­wege zu beginnen: Der INSA-Umfrage zufolge sind vier von fünf Deutschen (79 Prozent) der Meinung, dass Aufklärung über HIV und andere Geschlechtskrankheiten schon in der Schule statt­finden sollte. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird sich künftig im Rahmen ihrer Präventionskampagne „Liebesleben“ noch stärker in dieser wichtigen Lebenswelt engagieren – unterstützt durch die Private Krankenversicherung.



Die Private Krankenversicherung wird in ihrem Engagement für die Prävention nicht nachlassen. Über die Deutsche AIDS-Stiftung unterstützt die PKV beispielsweise Projekte, die sich speziell an Zuwanderer und Flüchtlinge richten. Sie kommen oft aus Ländern, in denen HIV und AIDS tabuisiert werden, daher müssen diese Präventions- und Hilfsangebote besonders niedrigschwellig sein. So nimmt die PKV als wichtige Säule im Gesundheitswesen gesellschaftspolitische Verantwortung wahr.“

