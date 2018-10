hotelforum: QO Amsterdam ist "Hotelimmobilie des Jahres 2018"

11.10.18

Die Auszeichnung „Hotelimmobilie des Jahres 2018“ erhält dieses Jahr das QO Amsterdam. Der Preis wurde gestern im Rahmen des hotelforum-Galaabends verliehen. Andreas Martin, Geschäftsführer der hotelforum management GmbH: „Das QO Amsterdam hat die hotelforum-Jury mit seiner konsequent nachhaltigen Konzeption bei gleichzeitig hohem Qualitätsanspruch überzeugt. Das Gebäude ist sozusagen ein ´lebendiger´ Organismus, der sich wie ein Chamäleon verhält und in den Bereichen CO2-, Wasser-, Energie- und Abfallwirtschaft höchsten Kriterien genügt.“



Das Hotel verfügt über eine innovative Fassadenkonstruktion mit insgesamt 819 beweglichen Aluminiumplatten, die außerhalb der Fenster angebracht sind und für eine zusätzliche Isolierung sowie Sonnenenergiegewinnung sorgen. Auf diesem Weg wird der Energieverbrauch sowohl für die Kühlung als auch für die Beheizung, im Vergleich zu herkömmlichen Klimasystemen, mehr als halbiert. Die Fassade ist zudem mit einem integrierten Building Management System verbunden, dadurch können die Energieverbrauchswerte des Gebäudes erfasst und ausgewertet werden.



Ursula Fuss, Jury-Mitglied und Architektin sowie Sachverständige für barrierefreies Bauen: „Zukunftsweisende, funktionale und architektonisch gute Lösungen zur Barrierefreiheit fehlen bei vielen Hotelkonzepten. Es müssen aber gute Räume für alle Lebenswelten entwickelt und gebaut werden! Hier ist das QO Amsterdam nicht nur im Bereich nachhaltige Energiewirtschaft, sondern auch bei der Barrierefreiheit vorbildlich.“



In der 22. Etage des QO Amsterdam befindet sich ein Gewächshaus, das Teil des hauseigenen Ökosystems ist und in dem Pflanzen sowie Gemüse für die Küche des Hotels angebaut werden. In allen Räumlichkeiten wurden natürliche oder auch lokale Materialien verarbeitet. So wurde beispielsweise ein Drittel des Betons des abgerissenen Shell-Turmes, heute der A´DAM Tower, verbaut und alte niederländische Fischernetze wurden zu Teppichen recycelt.



Aus den 52 Hotelbewerbungen aus 13 europäischen Ländern hatte die interdisziplinär besetzte 17-köpfige Jury dieses Jahr fünf Nominierte aus Deutschland und sieben aus weiteren europäischen Ländern ausgewählt. Aus diesen 12 Nominierten wurden drei Häuser mit einem sehr knappen Abstand ins Finale gewählt:



Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA (Matera, Italien)



QO Amsterdam (Amsterdam, Niederlande)



The Student Hotel Florence (Florenz, Italien)



Der Wahl war im Vorfeld eine intensive Jury-Diskussion vorausgegangen. Jury-Mitglied Prof. Dr. Burkhard von Freyberg, Professor für Hospitality Management an der Fakultät für Tourismus der Hochschule München: „Intelligentes Storytelling wird mittlerweile klar als Erfolgsfaktor von zunehmend vielen Hotelentwicklungen gesehen und in unterschiedlichen Ausprägungen aufgegriffen. In der Ferienhotellerie ist man sich bewusst, dass man nicht allein auf die Attraktion der Region vertrauen darf, sondern eigene Themen im Hotel besetzen und mit Erlebnissen aufladen muss. In Punkto Kreativität geht die Schere zwischen absoluter Authentizität und Künstlichkeit weiter auf. Die Ferienhotellerie wird die neue Plattform sein, in der sich die Hotellerie neu erfinden wird.“



Die beiden weiteren Finalisten sind auf die immer stärker individualisierten Bedürfnisse der Zielgruppen abgestimmt. Martin: „Matera ist die Heimat des Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA. Die Stadt wird 2019 europäische Kulturhauptstadt sein und ist als Weltkulturerbestätte das Ziel vieler Stadttouristen aus der ganzen Welt. Das ´Höhlenhotel´ ist als Teil des Ortes angelegt und bietet seinen Gästen ein einmaliges Aufenthaltserlebnis. Die Konversion von Dutzenden von Gängen und Höhlen, die bis Mitte des letzten Jahrhunderts bewohnt waren, in ein hochwertiges Hotel ist beeindruckend.“



The Student Hotel Florence befindet sich in einem palastartigen Gebäude aus dem Jahr 1864, das vorher als Bürogebäude genutzt wurde. Das Haus verbindet heute Studentenapartments mit eigener Großküche zur Selbstversorgung, einen modernen Coworking-Bereich für innovative Unternehmen und Start-Ups, mit einem klassischen Hotel für Florenzbesucher und Geschäftsreisende. Martin: „Besonders eindrucksvoll ist die Terrasse um das kleine Schwimmbad auf dem Dach, das sich abends in eine Open-Air-Bar verwandelt, mit Blick auf den Dom von Florenz. Hier treffen sich Studenten mit Florentinern und Hotelgästen aller Altersklassen zum Aperitif. The Student Hotel Florence ist ein wegweisendes Beispiel zum einen für die Umsetzung eines alternativen Hotelkonzeptes über alle Generationen hinweg und zum anderen für die erfolgreiche Umnutzung eines lange leer stehenden ehemaligen Bürogebäudes.“



Angesprochen bei der Ausschreibung des Preises waren sowohl Hotelentwickler als auch -eigentümer und -betreiber. Für die „Hotelimmobilie des Jahres“ haben sich zwischen Januar 2017 und Juli 2018 eröffnete Hotels beworben. Entscheidend bei der Jury-Auswahl war ein gelungenes Gesamtkonzept aus Originalität des Konzeptes, Architektur, Integration in das Projektumfeld, Gestaltung, Innovationen, Aspekte der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.



Gewinner „Hotelimmobilie des Jahres 2018“: QO Amsterdam

Standort: Amsterdam, Niederlande

Eigentümer: CBRE Global Investment Partners und gemanagt von Invesco Real Estate

Betreiber: IHG

Projektentwickler: Amstelside / Borealis Hotel Group

Architekt: Paul de Ruiter und Muldeblauw architecten

Innenarchitekt: TANK (öffentliche Bereiche) und Conran and Partner (Hotelzimmer)

Betriebstyp / Kategorie: Stadthotel, Vollhotel, Luxury Lifestyle

Bauzeit: 36 Monate

Zimmeranzahl: 288



Die weiteren 2 Finalisten in alphabetischer Reihenfolge:

Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA

Standort: Matera, Italien

Eigentümer: Dierresseti

Betreiber: Greenblu

Projektentwickler und Architekt: Architekt Cosimo dell´Acqua und Architekt Simone Micheli

Innenarchitekt: Architekt Simone Micheli

Betriebstyp / Kategorie: Ferienhotel, Vollhotel, 5 Sterne

Bauzeit: 5 Jahre

Zimmeranzahl: 35



The Student Hotel Florence

Standort: Florenz, Italien

Eigentümer: The Student Hotel

Betreiber: The Student Hotel & OOO (Restaurants)

Projektentwickler: The Student Hotel

Architekt: Archea & TSH Design Experience Team

Innenarchitekt: TSH Design Experience Team zusammen mit Rizoma Architetture und Qbic

Betriebstyp / Kategorie: Stadthotel, Hybrid City Hotel für Coworking und Coliving, mit Studentenapartments, Vollhotel, 3 Sterne

Bauzeit: 24 Monate

Zimmeranzahl: 390



12 nominierte Hotels in alphabetischer Reihenfolge:

25hours Hotel The Royal Bavarian (München, Deutschland)

Alles Paletti – Karls Upcycling Hotel (Rövershagen, Deutschland)

Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA (Matera, Italien)

Bikini Island & Mountain Hotel Port de Sóller (Port de Sóller, Spanien)

Hotel Norge By Scandic (Bergen, Norwegen)

QO Amsterdam (Amsterdam, Niederlande)

Revier Mountain Lodge (Lenzerheide, Schweiz)

Ruby Coco Hotel & Bar (Düsseldorf, Deutschland)

Savona 18 Suites (Mailand, Italien)

The Fontenay (Hamburg, Deutschland)

The Student Hotel Florence (Florenz, Italien)

Werdenfelserei (Garmisch-Partenkirchen, Deutschland)



Die Preisträger „Hotelimmobilie des Jahres“ bisher:

Bretterbude Heiligenhafen (2017), Reichshof Hamburg CURIO Collection by Hilton (2016), Hotel Zoo Berlin (2015), Holzhotel Forsthofalm Leogang, Salzburger Land (2014), Radisson Blu Hotel Nantes (2013), Hotel TOPAZZ Wien (2012), 25hours HafenCity Hamburg (2011), Roomers Frankfurt (2010), Lindner Park-Hotel Hagenbeck (2009), 25hours Frankfurt (2008), Schloss Elmau Luxury Spa & Cultural Hideaway (2007), Hotel Daniel Graz (2006), Colosseo Erlebnishotel Rust (2004), Rocco Forte Hotel Amigo Brüssel und Accor Suite Hotel Hamburg (2003), Hilton Köln (2002).

