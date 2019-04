Pressemitteilung BoxID: 746734 (PIXX Agentur GmbH)

Das KAHN-GEN begeisterte bei der Buchmesse in Leipzig

Der erste Auftritt von Axel Kahn, den älteren Bruder von Oliver Kahn, bei der Buchmesse in Leipzig begeisterte jung und alt gleichermaßen. In seinem Buch das KAHN-GEN erzählt er vom Scheitern und den Kampf aus dem Schatten seines Bruders, bis hin zum erfolgreichen Unternehmer und Deutschlands Netzwerker Nr. 1.



Axel Kahn überzeugte vor allem mit seiner Authentizität und intelligenten Art und Weise die Dinge grundsätzlich immer positiv zu gestalten, um erfolgreich hervor zu gehen.



Die Leipziger Volkszeitung schreibt dazu: „Heute ist Axel Kahn Buchautor, Speaker, Unternehmer und Networker. Und immer noch der Bruder von Oliver Kahn – inzwischen längst auf Augenhöhe.“



Um diese Augenhöhe zu erreichen brauchte es viel Energie und Kraftaufwand. Wenn man ihn so sieht, nimmt man ihm diese Energie sofort ab, mit der er sich zurück gekämpft hat in ein erfolgreiches Leben.



Aus 90.000 Ersterscheinungen wurde sein Buch von der Leipziger Volkszeitung ausgewählt und eingeladen, vor ausgewähltem Publikum zu lesen.



Die Zuhörer zeigten sich begeistert, berührt und mit genommen von Kahn’s Erzählungen aus der Kindheit und Jugend, sowie den Aufbau seines Unternehmens der PIXX Agentur mit einer eigenen Netzwerk Plattform der PIXX Lounge. Auf der Messebühne stand er ebenfalls den Zuhörern und Pressevertretern Rede und Antwort und hinterließ eine eloquenten sowie sehr persönlichen ein Eindruck.



https://www.basic-erfolgsmanagement.de/project/pressebilder-axel-kahn/



https://www.basic-erfolgsmanagement.de/project/pressetexte-axel-kahn-das-kahn-gen/

