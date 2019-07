Pressemitteilung BoxID: 759264 (Piraten Open Air Theater / adventure production grevesmühlen GmbH)

The Greatest Loser im Piraten OpenAir Theater

Wie fit ist man tatsächlich, wenn man an 62 Abenden bei sommerlichen Temperaturen die Piratenbühne entert, zwei Stunden lang in Aktion ist und erst nach Vorstellungsende erstmals so richtig durchpusten kann? Das Ensemble spart sich schon dadurch während der Saison das Fitnessstudio, doch jetzt gehen die Grevesmühlener Piraten noch einen Schritt weiter. Mit der Aktion „The Greatest Loser“ – angelehnt an die bekannte TV-Abnehm-Show – starten die Theatermitarbeiter die Challenge des Jahres. Das eine oder andere Pfund wird hoffentlich purzeln, das wird die Waage an zwei Wiegetagen sowie dem großen Finale am 23.08.19 bezeugen. Was alle Ensemblemitglieder dabei am meisten reizt? Neben der Bikinifigur sicherlich die hochdotierten Preise, die Intendant Peter Venzmer mit Hilfe der langjährigen Partner gerne zur Verfügung stellt. Dem ersten Platz winkt nämlich eine Karibikreise, der zweitplatzierte kann sich über ein Wochenende in den Dolomiten freuen. Die Motivation könnte also nicht größer sein, den Kampf gegen die lästigen Kilos anzutreten, ganz getreu dem Piratenschlagruf „Auf Seemann, Tod und Teufel“!





