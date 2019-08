Pressemitteilung BoxID: 762686 (Piraten Open Air Theater / adventure production grevesmühlen GmbH)

Großer Erfolg der Benefizvorstellung zu Gunsten der Lidahilfe

Hilfe, die ankommt – unter diesem Motto stand die diesjährige Benefizveranstaltung beim Piraten Action OpenAir Theater in Grevesmühlen zu Gunsten der Lidahilfe, einer Organisation, die seit Jahren für Hilfstransporte ins weißrussische Lida verantwortlich zeichnet. Erstmalig fand diese Aktion als exklusive Sondervorstellung der aktuellen Episode der Schicksalhaften Begegnungen des Capt`n Flint, „Unter falscher Flagge“, statt. Zwei sprichwörtliche Fliegen mit einer Klappe schlug die Geschäftsleitung des Theaters, indem Sie und das Ensemble mit diesem Event nicht nur die Lidahilfe tatkräftig unterstützten, sondern durch ein spezielles Angebot an die Feuerwehren und Katastrophenhelfer deren tägliche Arbeit und den enormen, kräftezehrenden Einsatz, beispielsweise im Zuge des verheerenden Waldbrandes bei Lübtheen im Juli diesen Jahres, ehrten. Zufrieden mit dem Ergebnis der Nachmittagsvorstellung, zu der alle Akteure und Servicekräfte unentgeltlich wirbelten, können die Theatermitarbeiter um Geschäftsführer Matthias Sievert allemal sein. Über 6.000,- EUR wurden feierlich an die Lidahilfe überreicht, eine großartige Summe in der Geschichte der Benefizveranstaltungen im Grevesmühlener Theater. Solche Erfolge machen Lust auf mehr – in den kommenden Jahren wird es definitiv weitergehen. Wer die Theatervorstellung in dieser Saison noch nicht erlebt hat, kann dies noch bis zum 31.08.2019 nachholen. Ein Besuch in der Jubiläumsspielzeit lohnt sich auf jeden Fall noch. Denn kein Theater bietet mehr mitreißende Schauspielleistungen, Spezialeffekte und geballte Action in einer Story für die ganze Familie. Theater hautnah - so dicht wie mittendrin!

