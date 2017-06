"Exekution in Cartagena" - Halbzeit bei den Proben zum neuen Abenteuer

Unsere Schauspieler, Stuntleute und Kleindarsteller proben nun schon seit gut 3 Wochen die 13. Episode der „Schicksalhaften Begegnungen des Käpt’n Flint“. Alle Akteure auf der Bühne agieren genau so, wie es Regisseur und Hauptdarsteller Benjamin Kernen inszeniert. Schon jetzt herrscht jeden Tag reges Treiben in der karibischen Stadt Cartagena. Den Zuschauer erwartet in dieser Saison wieder ein spannendes Abenteuer um Liebe, Intrigen, Gold, Macht und Reichtum.



Die Kulisse von Cartagena de Indias erstrahlt in voller Pracht. Zahlreiche fleißige Hände sind zurzeit auf dem Gelände tätig, um den Besuchern als bald einen unvergesslichen Abend zu bescheren.



Das gesamte Team fiebert schon jetzt auf den 23.06.2017 hin, an diesem Tag feiert das Stück „Exekution in Cartagena“ seine Premiere.



Seien Sie herzlich eingeladen, das Abenteuer „Exekution in Cartagena“ vom 23. Juni bis zum 2. September 2017 zu besuchen. Gespielt wird jeweils dienstags bis samstags um 19.30 Uhr sowie sonntags um 16 Uhr. Das Gelände ist ab 17.00 Uhr, sonntags ab 13.00 Uhr geöffnet. Über 50 Mitwirkende, Pferde, spektakuläre Stunts und atemberaubende Pyrotechnik garantieren ein einmaliges Familienerlebnis.



Unsere Theaterkasse hat während der Spielzeit täglich, außer montags von 13.00 – 19.30 Uhr und sonntags 13.00 – 16.00 Uhr geöffnet.



Karten für die Spielzeit gibt es unter 03881 – 75 66 00 oder im Internet unter www.piratenopenair.de.



Story 2017



„Exekution in Cartagena“



Wir schreiben das Jahr des Herrn 1695. Der Hurricane und die Ereignisse auf Providenciales, der Trauminsel am Rande der Caicos-Passage, hatten die Pläne von Capt`n Flint und seiner Crew einfach weggeblasen. Sie konnten dem Hurricane trotzen, die geborstene „Urca de Lima“ finden und sich der wertvollen Ladung bemächtigen, aber in Sicherheit bringen konnten sie sich und den Schatz nicht. Die Spanier fanden ihr Schatzschiff schneller als erhofft. Der Vasall des Vizekönigs, Don Adolfo de Krawallo, ließ Flint und seine Crew nur eine Möglichkeit, die Insel lebend zu verlassen. Capt`n Flint als Gefangener der spanischen Krone. Die geplante Befreiung des Capt`n aber schlug fehl, da die Spanier sich vor Santiago de Cuba sofort einem Konvoi spanischer Kriegsschiffe anschlossen. Ein Entern der „Kaka de Fuego“ war unmöglich. So liefen die Spanier unbehelligt in den Golf von Darien und den Hafen von Cartagena de Indias ein.



Nach einer kurzen Zwischenstation auf den Caymans übernahm Pew die „Pearl“. Die „Walruß“ jedoch nahm Kurs auf San Andres vor der Küste Costa Ricas. Da sich die Kunde von der Gefangennahme Flints in den spanischen Besitzungen wie ein Lauffeuer verbreitete, waren von nun an alle Augen auf die Höhle des Löwen, Cartagena, gerichtet.

