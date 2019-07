Pressemitteilung BoxID: 760528 (Piraten Open Air Theater / adventure production grevesmühlen GmbH)

Benefizvorstellung des Piraten Action OpenAir Theaters Grevesmühlen am 03.08.2019

Der Schirmherr des Piraten Action OpenAir Theaters Grevesmühlen, Dr. Till Backhaus, hatte die Idee und der Intendant des Theaters und sein Team wollen diese sofort in die Tat umsetzen.



Eine zusätzliche Aufführung des laufenden Stücks „Unter falscher Flagge“ wird am Samstag, 03. August 2019, um 14.00 Uhr stattfinden. Das Ensemble wird an diesem Tag 2 Vorstellungen spielen, einmal um 14.00 Uhr und ein zweites Mal um 19.30 Uhr. Während die Abendvorstellung bereits sehr gut vorgebucht ist, geht die 14.00 Uhr-Vorstellung erst jetzt in den freien Verkauf. Das Besondere hierbei ist, dass diese Nachmittagsvorstellung als Benefiz-Veranstaltung deklariert ist. Alle Einnahmen werden der Hilfsorganisation LIDA Hilfe Grevesmühlen gespendet.



Aber das ist noch nicht alles. Auch die Helden der Waldbrandbekämpfung von Lübtheen sollen in den Genuss dieser Sonderveranstaltung kommen. Alle beteiligten Verbände und Institutionen werden vom Theater angeschrieben und erhalten für einen symbolischen Betrag von nur 2,- Euro je Ticket ein großes Kartenkontingent. Die Ersparnis pro Ticket liegt bei 29,- Euro und stellt somit eine große Wertschätzung der Arbeit bei der Waldbrandbekämpfung dar.



Wir hoffen auf einen regen Zuspruch, zumal es noch die eine oder andere Überraschung von Seiten des Theaters geben wird.

