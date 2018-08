"Back To School" mit dem Piraten OpenAir Theater

Ade Ferienzeit. Ab Montag heißt es in Mecklenburg-Vorpommern wieder „Back To School“ für unsere kleinen und größeren Fibelakrobaten. Den Ernst des Lebens versüßt das Piraten OpenAir Theater mit einigen Angeboten speziell für die jüngeren Gäste, damit das Ferienende ein bißchen weniger schmerzt. Denn noch bis zum 08. September 2018 zeigen unsere Piraten in einer der am aufwendigsten produzierten Inszenierungen im Bereich Action-Theater auf der Grevesmühlener OpenAir-Bühne ihr Können und entführen unsere Besucher für einen Abend in die Karibik des 17. Jahrhunderts. Für Schulgruppen und -klassen bietet das Theater speziell zum Schulanfang besondere Konditionen um dieses einzigartige Spektakel erleben zu können. Und auch Familien gehen zu Beginn des neuen Schuljahres nicht leer aus. Am Samstag, 18.08.18, können Kindertickets online mit dem „Back To School-Special“ 5 € billiger erworben werden. Das Theater freut sich auch in den letzten vier Wochen der aktuellen Spielzeit auf seine kleinen und großen Gäste.





