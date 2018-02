Piper Digital gründet vier neue Labels und schreibt Newpipertalent-Award aus

Piper Digital gründet vier neue Labels: „Piper Gefühlvoll“, „Piper Schicksalsvoll“, „Piper Spannungsvoll“ und „Piper Humorvoll“ lösen „Piper Fahrenheit" ab. So will Piper seinen Zielgruppen mehr Orientierung im E-Book-Programm bieten.



Um neue Autoren für die Labels zu gewinnen, hat Piper Digital nun den Newpipertalent-Award ausgeschrieben. Der Schreibwettbewerb wird in Zusammenarbeit mit Sweek, einer Onlineplattform für Social Reading, durchgeführt.



In der Einreichungsphase können bis zum 14. März 2018 unter dem Hashtag #newpipertalent unveröffentlichte Romane mit mindestens 50.000 Wörtern auf Sweek eingestellt werden. Weitere Genrebeschränkungen gibt es nicht. Es folgt eine Abstimmungsphase, nach der am 9. April die Shortlist veröffentlicht wird.



Der Siegertext wird dann von einer Jury, bestehend aus Felicitas von Lovenberg (Verlegerin Piper Verlag), Eliane Wurzer (Programmleiterin Digital Piper Verlag), Carsten Polzin (Programmleiter Fantasy Piper Verlag), Sabine Kornbichler (Piper-Autorin, z.B. „Kristina-Mahlo“-Krimireihe) und Julia Lotz (Blog „Miss Foxy Reads“) gewählt und am 25. Mai bekannt gegeben.



Der Gewinner erhält einen branchenüblichen Verlagsvertrag mit einem verrechenbaren Garantiehonorar von 1000 Euro beim Piper Verlag. Das Werk erscheint als E-Book und Print-on-Demand bei Piper Digital.



Informationen und Teilnahme unter: https://blog.sweek.com/de/piper-schreibwettbewerb-newpipertalent-award



Informationen zu Piper Digital: www.piper.de/piper-digital

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren