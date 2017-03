»Aufstehen statt wegducken. Eine Strategie gegen Rechts«: Am 23. Mai 2017 erscheint das Buch von Heiko Maas bei Piper

Rechtspopulisten treten in den letzten Jahren immer lauter und unverhohlener auf: Die AfD ist in mehrere Landesparlamente eingezogen, rechte Demagogen versuchen mit ihren Parolen die öffentliche Debatte zu vergiften und an sich zu reißen. Ein Bundesjustizminister, der dem Schutz unserer demokratischen Kultur verpflichtet ist, darf zu diesen Entwicklungen nicht schweigen. Heiko Maas hat immer wieder Position bezogen und sich durch seine deutliche Haltung zur Zielscheibe der Wut von Rechtsaußen gemacht.



In seinem engagierten und sehr persönlichen Buch »Aufstehen statt wegducken« entlarvt er die Methoden der neuen Rechten: wie sie Ängste schüren, Untergangsstimmung verbreiten und rassistisches Denken salonfähig machen wollen. Wie sie sich jeder sachlichen Auseinandersetzung verweigern - und wie sie das Internet als Propagandamaschine nutzen.



Maas hält dagegen: klar, streitbar, konstruktiv. Er zeigt nicht nur, dass die Rechtspopulisten keine tragfähigen Lösungen für die Probleme unserer Zeit bieten, sondern auch, wie wir der neurechten Stimmungsmache und dem Jargon der Verrohung mit guten Argumenten und mit einer konsequent ruhigen und sachlichen Sprache entgegentreten können:



»Wir sind der Bedrohung von Rechts alles andere als hilflos ausgeliefert. Wir haben die Mittel dagegen. Und genau darum geht es mir mit diesem Buch: um eine Strategie, wie wir die Demagogen und Extremisten im Biedermannkostüm aufhalten und uns dabei auf die Stärken unserer Demokratie und unserer offenen Gesellschaft besinnen.«



Maas umreißt in seinem Buch das Problem Rechtspopulismus in Deutschland in seinem ganzen Ausmaß und in seinen verschiedenen Facetten. Jeweils am Ende der Kapitel - und zum Schluss des Buches mit einer Zehn-Punkte-Liste - macht er konkrete Vorschläge, wie sich jeder Einzelne gegen Rechts zur Wehr setzen kann.



Die Buchpräsentation findet am 23. Mai in Berlin statt, dem Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes.



ISBN 978-3-492-05841-4

256 Seiten, 20,00 € (D), 20,60 € (A)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren