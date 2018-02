PIPER-HEIDSIECK schmückt die Oscar-Nacht mit edler Sonderedition

Zum 90. Mal wird am 04. März 2018 in Los Angeles der bedeutendste Filmpreis der Welt verliehen. Wie jedes Jahr trifft sich die A-Liga des Filmgeschäfts zur prestigeträchtigen Verleihung im Dolby Theatre. Nicht nur die Stars tragen ihre glamourösesten Roben: Auch PIPER-HEIDSIECK schmückt die Veranstaltung anlässlich des Jubiläums mit einer stilvollen Sonderedition, um die langjährige Geschichte, die die Award Academy mit dem Champagnerhaus verbindet, würdevoll zu ehren.



Als offizieller Partner der Oscars präsentiert sich PIPER-HEIDSIECK elegant im rot-goldenen Gewand. Von der faszinierenden Kunst der 70er Jahre inspiriert, schmückt die Flasche ein elegantes Art Déco Motiv, angelehnt an das goldene Zeitalter von Hollywood. Eine Sonderedition zu entwerfen, die zugleich die Geschichte der Oscars reflektiert und die traditionsreiche Identität von PIPER-HEIDSIECK widerspiegelt – das war die Idee hinter dem luxuriösen Flaschen-Design.



Serviert wird der edle Tropfen während der Oscar-Verleihung an allen fünf Bars im Dolby Theatre und auf dem Governors Ball, wo sich das Who-is-Who des Filmgeschäfts zur offiziellen After-Show-Party nach der Verleihung trifft. Die edlen Magnum-Flaschen der Cuvée Brut tragen die unverkennbare Handschrift des Champagnerhauses. Abgefüllt in Reims und zelebriert in Los Angeles: der Champagner verführt die hochkarätigen Gäste mit seinem blass-goldenen Schimmer und erfrischend-fruchtigem Geschmack nach Pomelo, hellen Trauben und saftigen, weißen Früchten.



Als Hauptsponsor sorgt PIPER-HEIDSIECK bereits seit 2015 für das Wohl der prominenten Gäste. Das vielfach ausgezeichnete Champagnerhaus verbindet eine 80-jährige Leidenschaft und langjähriges Engagement mit der Welt des Films. Wer ein aufmerksames Auge hat, konnte den exzellenten Champagner schon in zahlreichen Filmproduktionen entdecken, so neuerdings im Film „Das Leben ist ein Fest“ vom Duo Olivier Nakache und Éric Toledano, die bereits für erfolgreiche Filme wie „Ziemlich beste Freunde“ Regie führten. Auch bekannte Filmstars können PIPER-HEIDSIECK nicht widerstehen. Schon Marilyn Monroe bekundete ihre Leidenschaft für den feinen Champagner mit dem charmanten Satz: „I go to sleep with a drop of Chanel N°5 and wake up with a glass of PIPER-HEIDSIECK, because it warms my body up.“



Die Magnumflasche im goldenen Art Déco Design wurde exklusiv für die Oscars entworfen und ist nicht für den Endverbraucher erhältlich. Wer allerdings in die glamouröse Welt der Stars und Sternchen eintauchen möchte, erhält die Cuvée Brut im gut sortierten Fachhandel.



Übrigens: Wussten Sie schon, dass während der Oscar-Nacht 700 Magnum-Flaschen PIPER-HEIDSIECK verkostet werden? Diese und weitere Einblicke, zum Beispiel wie Sie eine exklusive Oscar-Nacht bei Ihnen zu Hause feiern können, finden Sie im Download-Ordner.



PIPER-HEIDSIECK

Die ruhmreiche Geschichte des Champagner-Hauses Piper-Heidsieck beginnt im Jahre 1785 mit der kühnen Vision eines gebürtigen Westfalen. Florenz-Ludwig Heidsieck hatte nichts weniger im Sinn als einen Champagner zu keltern, der einer Königin würdig wäre. Nach Jahren unermüdlicher Arbeit hatte er sein Ziel erreicht: Frankreichs Regentin Marie-Antoinette war seiner Premium-Cuvée voll und ganz verfallen. Als der Firmengründer 1828 starb, baute sein Neffe Christian Heidsieck gemeinsam mit Henri-Guillaume Piper, einem talentierten Mann mit enormem Geschäftssinn, die Champagner-Produktion gewaltig aus. Die Sehnsucht nach den exklusiven Tropfen hatte die ganze Welt erfasst.



Das immer noch in Familienhand gehaltene Unternehmen zählt zum erlesenen Kreis der Grandes Marques de Champagne und rangiert weltweit unter den größten Champagnermarken. Maßgeblich zu diesem Erfolg hat auch der Kellermeister Régis Camus beigetragen. Mit seinen kunstvollen Kreationen trifft er seit über 25 Jahren den Geschmack der Zeit. Höchste Qualität kennzeichnet die für anspruchsvolle Genießer ausgerichtete Produktphilosophie des Hauses. 2013 wurde Régis Camus auf der International Wine Challenge in London zum achten Mal - davon sieben Mal in Folge - mit der begehrten Auszeichnung "Sparkling Wine Maker of the Year" geehrt; 2014 auf der International Wine and Spirit Competition zudem zusammen mit dem Haus PIPER-HEIDSIECK als "Best Champagne Producer". Eine Leistung, die in der Weinwelt ihresgleichen sucht.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren