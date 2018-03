Edle Materialien, musikalischer Klang, überragendes Preis

Mit drei neuen In-Ear-Kopfhörern bringt Pioneer markentypisch hohen Gegenwert, sorgfältige Klangabstimmung und durchdachtes Design in gleich drei unterschiedliche Preis- und Funktionsklassen. Die Modelle C3, C7 und C8 werden die Auswahl bei den klassisch drahtgebundenen In-Ears, den Wireless-In-Ears mit Nackenband und den vollständig kabellosen In-Ears um jeweils eine extrem attraktive Option bereichern. Die neuen Modelle kommen Anfang April 2018 in den Fachhandel.



Pioneer C8: Echter Kabellos-Komfort mit genialen Features



Der C8 garantiert beste Praxiseigenschaften durch seine komplett kabellose Konstruktion: Rechter und linker Kanal sind unabhängig und passen dank ergonomischem, symmetrischem Gehäusedesign perfekt in das jeweilige Ohr – Verwechslungen ausgeschlossen. Bluetooth 4.2 und der AAC-Codec ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Paarung mit dem Smartphone und störungsfreie Klangübertragung in CD-Qualität. Dynamische 6mm-Treiber mit kraftvollen Neodym-Magneten sorgen dafür, dass diese Qualität auch mit allen Details und ausgewogenem Klang am Ohr ankommt.Große Aufmerksamkeit haben die Pioneer-Entwickler dem Tragekomfort gewidmet. Der profitiert enorm von der wasser- und schweißresistenten, im nassen wie trockenen Zustand stets griffigen und hautsympathischen Silikon-Oberfläche und der präzisen Formgebung, die einen sicheren, druckfreien Langzeit-Sitz ermöglicht. Die Bedienung erfolgt über große, leichtgängige und intuitiv erreichbare Tastflächen, die Zugang zu einer erstaunlichen Vielfalt an Funktionen gewähren. Man kann damit laut und leise drehen, die Musik starten oder stoppen, zum nächsten Titel springen, Gespräche annehmen und beenden sowie per Dreifachklick Siri oder den Google Assistant aktivieren – alles ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.Bis zu drei Stunden läuft der C8 mit einer Akkuladung – aber auch danach muss man nicht sofort nach einer Steckdose suchen. Denn die maßgeschneiderte Transportbox besitzt eine integrierte Ladefunktion und kann die Hörer zweimal volltanken, bevor sie selbst über ein mitgeliefertes USB-Kabel geladen werden muss. Es sind solche Feinheiten, die aus einem basskräftigen, breitbandig und transparent abgestimmten Wireless-In-Ear den idealen Begleiter für kurze und längere Reisen, für Sport, Freizeit oder den Weg zur Arbeit machen.



Pioneer C7: Bluetooth-In-Ear mit Topklang und gehobener Ausstattung



Mit seinen edlen, in vier Farben erhältlichen Gehäusen aus eloxiertem Aluminium verrät der C7 seine hohe Qualität schon auf den ersten Blick. Beim zentralen Nackenband und den kurzen Kabeln, die es mit linkem und rechtem Hörer verbinden, hat Pioneer nicht nur auf exakt passenden Farbton, sondern auch auf problemloses Handling Wert gelegt: Das Nackenband lässt sich kompakt und verhedderungsfrei zusammenfalten, verstellbare Slider halten die Kabel in Ordnung. Einmal angelegt, überzeugt der C7 mit blitzschneller Bluetooth-Paarung per NFC: Einfach das Smartphone an den Empfänger am Ende des Nackenbands halten, und die Verbindung steht. Zudem merkt sich der Hörer dank Multi Pairing bis zu acht Partnergeräte und verbindet sich mit diesen vollautomatisch.Einmal auf Empfang macht der C7 den Griff in die Jackentasche weitgehend überflüssig, denn mit seinem im Kabel integrierten Steuer-Pod lassen sich Titel skippen, die Lautstärke ändern, und Gespräche annehmen – wobei ein integriertes Mikrofon für klare Sprachqualität sorgt.Natürlich klingen mit dem Pioneer C7 nicht nur Telefonate, sondern auch Musik herausragend gut: Seine 8mm-Neodymmagnet-Treiber in den resonanzarmen Alu-Gehäusen liefern tiefen, präzisen Bass, klare, saubere Mitten und brillante Höhen.Nur 20 Gramm bringt der C7 auf die Waage – und läuft dennoch bis zu sieben Stunden lang mit einer Ladung seines integrierten Akkus. Nach nur 90 Minuten am mitgelieferten Micro-USB-Kabel ist er wieder vollgeladen und der Genuss kann weitergehen. Der In-Ear ist in vier Farben lieferbar: Schwarz, Alpinweiß, Karminrot und Champagnergold stehen zur Wahl. Und wer sich nicht entscheiden kann, kann sich angesichts des überaus fairen Preises vielleicht auch gleich zwei davon anschaffen.



Pioneer C3: Klare Linien, kraftvoller Sound



Wer auch bei einem klassischen, kabelgebundenen In-Ear nicht auf hochwertige Materialien und Liebe zum Detail verzichten will, liegt mit dem Pioneer C3 genau richtig. Dessen groß dimensionierte 10mm-Treiber sind mit Seltenerd-Magneten ausgestattet, die für hohen Wirkungsgrad und kraftvollen, breitbandigen und transparenten Klang sorgen – auch an eher leistungsschwachen Smartphone-Kopfhörerausgängen. Montiert sind die Treiber in soliden Gehäusen aus Vollaluminium mit edel-seidig eloxierter Oberfläche in fünf aktuellen Farben: Rosenquarz, Mintgrün, Alpinweiß, Space Gray und Schwarz. Für ein einheitliches, markantes Erscheinungsbild sorgen die jeweils farblich passenden Kabel. Selbst die Ohr-Passstücke aus Silikon fügen sich perfekt in den Look ein. Für optimalen Komfort liegen die Silikon-Tips in gleich vier Größen bei. Auch das Kabel ist nicht nur schön, sondern zugleich reißfest und weitgehend resistent gegen Verhedderung. Eine integrierte Steuertaste mit Mikrofon macht den Pioneer C3 zum Headset für bequeme Telefonate in bester Sprachqualität.



Verfügbarkeit:



Die Modelle Pioneer C3 (17,99 EUR), Pioneer C7 (59,99 EUR) und Pioneer C8 (99,99 EUR) sind in verschiedenen Farbvarianten ab April 2018 im Fachhandel erhältlich.

