Open Air, im Rathaus und in der Laeiszhalle: Kent Nagano präsentiert die Philharmonische Akademie

Kent Nagano eröffnet die Philharmonische Konzertsaison 2018/19 mit einer Philharmonischen Akademie im Herzen Hamburgs: Am Sonnabend, 25. August 2018 um 20 Uhr, dirigiert Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano sein erstes Open-Air-Konzert auf dem Rathausmarkt. „Dieses Konzert soll ein musikalisches Geschenk an die Menschen in unserer Stadt werden“, sagt Kent Nagano, „wir laden alle ein, gemeinsam mit uns den Rathausmarkt in einen Konzertsaal zu verwandeln.“ Der Eintritt zu diesem Konzert ist deshalb frei. Auf dem Programm stehen Werke wie die Ungarischen Tänze von Brahms und Rachmaninows „Rhapsodie über ein Thema von Paganini“. Als Solist ist der russische Pianist Nikolai Luganski zu erleben. Mit Auszügen aus den Musicals „West Side Story” und „Candide“ würdigt Nagano seinen Mentor Leonard Bernstein, der an diesem Tag seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.



Anschließend geht es im Hamburger Rathaus weiter: Im Mittelpunkt der vier Akademiekonzerte im Großen Festsaal am 26. und 27. August 2018 steht die Wiener Klassik. Ausgehend von Werken Mozarts spannt sich der musikalische Bogen dann über Schönberg und seine Neue Wiener Schule bis hin zu Musik von Friedrich Cerha aus dem heutigen Wien. Im 1. Akademiekonzert (So, 26. August, 11 Uhr) erklingt Mozarts Serenade Nr. 10 „Gran Partita“, gespielt vom Kammer­ensemble des Philharmonischen Staatsorchesters. Das 2. Akademiekonzert (So, 26. August, 16 Uhr) bestreiten die Musiker des Klangforum Wien als Gastensemble: unter dem Titel „Schönberg & die Schrammelbrüder“ präsentieren sie neben Auszügen aus Schönbergs Serenade op. 24 und dem „Pierrot Lunaire“ auch Werke von Johann Schrammel und anderen Komponisten aus dem Milieu der legendären Wiener „Schrammelmusik“. Das 3. Akademie­konzert (So, 26. August, 20 Uhr) bietet Kammermusik von Mozart und Berg. Es spielen Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters.



Zum Abschluss der Konzerte im Rathaus dirigiert Kent Nagano im 4. Akademiekonzert (Mo, 27. August, 20 Uhr) Igor Strawinskys „L‘histoire du soldat“ (Die Geschichte vom Soldaten) mit Dominique Horwitz als Sprecher. Außerdem erklingt Mozarts „Sinfonia Concertante“ für Bläser. Am 8. April 2019 gibt es dann im 5. Akademiekonzert noch ein weiteres Mozart-Programm im Kleinen Saal der Laeiszhalle. Kent Nagano dirigiert hier Symphonien und Solokonzerte von Mozart.



Karten für die Akademiekonzerte im Rathaus und in der Laeiszhalle gibt es ab Donnerstag, 21. Juni 2018 um 10 Uhr im Rahmen des Vorverkaufs für die Konzertsaison 2018/19. Die Karten für die vier Konzerte im Großen Festsaal des Rathauses sind zu einem Benefizpreis von 10 € erhältlich beim Kartenservice der Hamburgischen Staatsoper, Große Theaterstraße 25, telefonisch unter 040 35 68 68 oder online unter www.staatsorchester-hamburg.de. Der Erlös aus diesen Konzerten kommt der professionellen Nachwuchsförderung junger Orchestermusiker im Philharmonischen Staatsorchester zugute. Karten für das Konzert am 8. April 2019 in der Laeiszhalle (Kleiner Saal) sind zum Preis von 12 bis 35 € erhältlich.



Hintergrund Kent Nagano hat die „Philharmonische Akademie“ zu Beginn seiner Amtszeit als Hamburgischer Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters im Jahr 2015 begründet. Seitdem bilden diese Konzerte den Auftakt zur jeweils neuen Opern- und Konzertsaison. Wir verstehen darunter ein „offenes“ Projekt, ebenso experimentell ausgerichtet wie immer auch bedeutenden Komponisten, wichtigen Themen und musikalisch-inhaltlichen Erkundungen gewidmet. Die Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters ordnen sich zu kleinen und größeren Gruppen, Kollektiven und Ensembles und begeben sich an ungewöhnliche Spielorte.

