Nagano dirigiert Brahms in Hamburg, Basel und Spanien

Am 13./14. Januar 2019 präsentiert Generalmusikdirektor Kent Nagano im Rahmen des 5. Philharmonischen Konzerts ein reines Brahms-Programm in der Elbphilharmonie. Neben der 4. Symphonie wird das 1. Klavierkonzert gespielt, Solist ist der in Rumänien geborene deutsche Pianist Herbert Schuch. Mit leicht abgewandeltem Programm gehen Nagano und die Philharmoniker rund eine Woche später auf eine 8-tägige Tournee. Anstelle des Klavierkonzerts steht dann Brahms` Violinkonzert mit der Geigerin Veronika Eberle auf dem Programm.



Die Symphonien von Johannes Brahms bilden für Kent Nagano und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg einen wichtigen Bezugspunkt und standen in den vergangenen Spielzeiten immer wieder auf den Konzertprogrammen, etwa in den Philharmonischen Konzerten in Hamburg oder auch bei Gastspielen in Südamerika und Budapest. Mit der Symphonie Nr. 4 geht es im Januar 2019 nach zwei Konzerten in der Elbphilharmonie auf Gastspielreise auf die Iberische Halbinsel und die Kanaren mit einem abschließenden Konzert im schweizerischen Basel.



Während in Hamburg das 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms mit dem Pianisten Herbert Schuch zu erleben ist, werden auf der Tournee das Violinkonzert mit Veronika Eberle sowie zwei weitere kurze Programmpunkte von Mozart und Jesús Rueda das Programm vervollständigen.



Die Konzerttermine im Überblick:



13. Januar 2019, Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal, 11.00 Uhr



14. Januar 2019, Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal, 20.00 Uhr



Johannes Brahms: Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15



Johannes Brahms: Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98



Kent Nagano (Dirigent), Herbert Schuch (Klavier), Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



Gerne stellen wir Pressekarten im Rahmen einer Berichterstattung nach Möglichkeit zur Verfügung.



22. Januar 2019, Madrid, Auditorio Nacional de Música, 19.30 Uhr



23. Januar 2019, Oviedo, Auditorio Principe Felipe, 20.00 Uhr



24. Januar 2019, Santander, Palacio de Festivales de Cantabria, 20.30 Uhr



26. Januar 2019, Teneriffa, Auditorio de Tenerife Adán Martín, 20.00 Uhr



27. Januar 2019, Gran Canaria, Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 Uhr



28. Januar 2019, Fuerteventura, Palacio de Formación y Congresos, 20.30 Uhr



30. Januar 2019, Basel, Musical Theater Basel, 19.30 Uhr



Jesús Rueda: Stairscape – nach Brahms`4. Symphonie (nur in Madrid und Oviedo)



Wolfgang Amadeus Mozart: Ouvertüre aus Die Zauberflöte (nur in Santander und auf den Kanaren)



Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77



Johannes Brahms: Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98



Kent Nagano (Dirigent), Veronika Eberle (Violine), Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

