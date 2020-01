Pressemitteilung BoxID: 782045 (Philharmoniker Hamburg / Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester)

Kent Nagano dirigiert Uraufführung von Pascal Dusapin

Iveta Apkalna spielt Orgelkonzert "Waves" im Philharmonischen Konzert

„Waves“ ist der Titel eines neuen Orgelkonzerts von Pascal Dusapin, das Kent Nagano, Iveta Apkalna und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg am 26. Januar 2020 aus der Taufe heben werden. In Auftrag gegeben wurde die Komposition von der Elbphilharmonie Hamburg, dem Orchestre symphonique de Montréal, dem Orchestre de la Suisse Romande, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, von La Monnaie/De Munt und der Philharmonie de Paris. In der zweiten Konzerthälfte ist Joseph Haydns „Nelson“-Messe zu erleben. Die Konzerte am 26./27. Januar 2020 sind ausverkauft; Restkarten gibt es ggf. im Kartenservice der Staatsoper und an der Tageskasse der Elbphilharmonie.



Generalmusikdirektor Kent Nagano und der 1955 geborene französische Komponist Pascal Dusapin kennen sich bereits seit längerem; Dusapin hatte auch die Einrichtung von Naganos erster Opernproduktion in Hamburg (Berlioz: Les Troyens) übernommen. Dusapin ist selbst Organist und schrieb mit „Waves“ ein Werk, dass weniger das Element Wasser im romantischen Sinne als vielmehr das physikalische Phänomen der Wellen zur Grundlage hat. Ausführende Solistin des Konzerts ist Iveta Apkalna, die mit Nagano und den Philharmonikern bereits beim Oratorium „Arche“ im Rahmen der Elbphilharmonie-Eröffnung zusammengearbeitet hat und als Titularorganistin der Elbphilharmonie mit der Klais-Orgel im Großen Saal bestens vertraut ist. Das Orgelkonzert wurde von der Elbphilharmonie Hamburg, dem Orchestre symphonique de Montréal, dem Orchestre de la Suisse Romande, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, von La Monnaie/De Munt und der Philharmonie de Paris in Auftrag gegeben.



Im zweiten Teil des Konzerts steht die „Nelson“-Messe von Joseph Haydn auf dem Programm. Als Gäste sind Katharina Konradi (Sopran), Bernhard Berchtold (Tenor), der NDR Chor und der WDR Chor zu erleben. Anstelle der ursprünglich besetzten Christina Bock und Wilhelm Schwinghammer singen Katija Dragojevic (Alt) und Evan Hughes (Bass).



Eine Stunde vor Konzertbeginn gibt es an beiden Tagen eine Einführung mit Felix Dieterle.





Philharmonisches Konzert





So. 26. Januar 2020, Elbphilharmonie, Großer Saal, 11.00 Uhr



Mo. 27. Januar 2020, Elbphilharmonie, Großer Saal, 20.00 Uhr



Pascal Dusapin: „Waves“ für Orgel und Orchester (Uraufführung)



Joseph Haydn: Missa in Angustiis d-Moll Hob. XXII:11 „Nelson-Messe“



Kent Nagano, Dirigent



Iveta Apkalna, Orgel



Katharina Konradi, Sopran



Katija Dragojevic, Alt



Bernhard Berchtold, Tenor



Evan Hughes, Bass



NDR Chor



WDR Rundfunkchor



Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



Eventuelle Restkarten von 13-74 Euro sind ggf. erhältlich im Kartenservice der Hamburgischen Staatsoper, unter 040 35 68 68, online unter www.staatsorchester-hamburg.de sowie am Konzerttag in der Elbphilharmonie.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (