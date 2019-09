Pressemitteilung BoxID: 767401 (Philharmoniker Hamburg / Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester)

Italienisches Programm, französische Gäste und Angebote für junges Publikum bei den Philharmonikern

Dirigentin Ariane Matiakh und Sopranistin Clémentine Margaine mit italienisch-inspiriertem Programm im Philharmonischen Konzert und Schulkonzert

Zum Auftakt der Reihe der Philharmonischen Konzerte am 29./30. September 2019 begrüßt das Philharmonische Staatsorchester die französische Dirigentin Ariane Matiakh. Auf dem italienisch-inspirierten Programm stehen Berlioz‘ „Römischer Karneval“, „La canzone dei ricordi“ von Giuseppe Martucci und Mendelssohns „Italienische“ Symphonie. Vokalsolistin ist die französische Mezzosopranistin Clémentine Margaine.



Nach dem fulminanten Saisonauftakt Ende August in der Elbphilharmonie und auf dem Rathausmarkt startet das Philharmonische Staatsorchester am 29./30. September 2019 mit einem italienisch-inspirierten Programm und zwei französischen Gastkünstlerinnen in die neue Philharmonischen Konzertsaison 2019/2020. Erstmals wird Dirigentin Ariane Matiakh das Orchester leiten. Die Sopranistin Clémentine Margaine kennt das Staatsorchester bereits aus einer Carmen-Vorstellung im vergangenen April an der Hamburgischen Staatsoper. Während Matiakh als neue Generalmusikdirektorin in Halle für Furore sorgt, zählt Margaine als ehemaliges Ensemblemitglied der Berliner Staatsoper bereits zur neuen Generation internationaler Opernstars.



Clémentine Margaine ist im Rahmen des Sonntagskonzerts am 29. September um 16 Uhr außerdem im Kinderkünstlergespräch zu erleben: Kinder von 9-12 Jahren hören die erste Konzerthälfte im Konzertsaal und treffen während der zweiten Konzerthälfte gemeinsam mit einer Konzertpädagogin die Solistin. Jüngere Kinder von 4-8 Jahren erwartet mit „Spielplatz Orchester“ ein spannender Nachmittag in der Elbphilharmonie, während ihre erwachsenen Begleiter im Konzertsaal sitzen. Für interessierte Familien gibt es noch ein begrenztes Kartenkontingent (Kinder: 5 €, Erwachsene: 12-65 €).



Unter dem Titel „Ciao Bella“ präsentieren Ariane Matiakh und die Philharmoniker am Vormittag des 30. September außerdem ein Schulkonzert mit Auszügen aus Mendelssohns „Italienischer“ Symphonie in der Elbphilharmonie. Das moderierte Konzert gibt Schülerinnen und Schülern der Stufen 5-10 Einblicke in den populären Klassiker. (Karten für Schulklassen: 5 € pro Person).



1. Philharmonisches Konzert

So. 29. September 2019, Elbphilharmonie, Großer Saal, 16.00 Uhr

Mo. 30. September 2019, Elbphilharmonie, Großer Saal, 20.00 Uhr

Hector Berlioz: „Römischer Karneval“ Konzertouvertüre op. 9

Giuseppe Martucci: „La canzone dei ricordi“ Sieben Lieder für Stimme und Orchester

Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 „Italienische“

Ariane Matiakh, Dirigentin

Clémentine Margaine, Mezzosopran

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Restkarten: 12-65 € an der Tageskasse in der Elbphilharmonie; Familienkarten unter 040-35 68 68



Schulkonzert „Ciao Bella“

Mo. 30. September 2019, Elbphilharmonie, Großer Saal, 11.00 Uhr

Mit Auszügen aus Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 „Italienische“

Mit Ariane Matiakh (Dirigentin) und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg

Karten für Schulklassen: 5 € pro Person unter 040 35 68 222 und schulen@staatsoper-hamburg.de





