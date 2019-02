Bertrand de Billy und Lucas Debargue bei den Philharmonikern

01.02.19

Im 6. Philharmonischen Konzert präsentiert der französische Dirigent Bertrand de Billy selten gespielte Werke von Ravel, Liszt und Josef Suk in der Elbphilharmonie. Als Solisten haben sich die Philharmoniker den jungen französischen Pianisten Lucas Debargue eingeladen. Die Konzerte am 10. und 11. Februar 2019 sind ausverkauft, Restkarten gibt es ggfs. an der Abendkasse in der Elbphilharmonie.



Bertrand de Billy ist gern gesehener Gast des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg und dirigierte bereits 2008, 2011 und 2013 umjubelte Konzerte in Laeiszhalle. Im Rahmen des 6. Philharmonischen Konzerts wird er nun erstmals auch in der Elbphilharmonie zu erleben sein. De Billy war Chefdirigent des Radio-Symphonieorchesters Wien und des Gran Teatre del Liceu in Barcelona sowie GMD an der Wiener Volksoper.



Der 1990 geborene Lucas Debargue war Preisträger des 15. Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerbs sowie Gewinner der 9. Gaillard International Piano Competition. Der vielseitige Künstler studierte zunächst Literatur und war auch als Jazz-Pianist und in seiner Jugend als Rockmusiker tätig. Inspiriert durch diese unterschiedlichen kulturellen Prägungen erarbeitet sich Debargue sehr persönliche und leidenschaftliche Interpretationen des Kernrepertoires für Klavier.



Auf dem Programm stehen neben Maurice Ravels G-Dur-Klavierkonzert selten zu erlebende Werke des Orchesterrepertoires: Die um die Jahrhundertwende entstandene Bühnenmusik „Ein Märchen“ des tschechischen Komponisten und Dvořák-Schwiegersohns Josef Suk sowie Franz Liszts Symphonische Dichtung „Orpheus“, eine Komposition, die schon 1903 unter Richard Strauss und 1911 unter Siegfried Wagner von den Philharmonikern gespielt wurde und nun seit dem Ende des 2. Weltkrieges zum ersten Mal wieder vom Philharmonischen Staatsorchester zur Aufführung gebracht wird.



Beide Konzerte sind ausverkauft. Gerne stellen wir Pressekarten im Rahmen einer Berichterstattung nach Möglichkeit zur Verfügung.



6. Philharmonisches Konzert



Sonntag, 10. Februar 2019, Elbphilharmonie, Großer Saal, 11 Uhr



Montag, 11. Dezember 2019, Elbphilharmonie, Großer Saal, 20 Uhr



Maurice Ravel: Pavane pour une infante défunte



Maurice Ravel: Klavierkonzert G-Dur



Franz Liszt: Orpheus - Symphonische Dichtung Nr. 4



Josef Suk: Ein Märchen op. 16



Bertrand de Billy, Dirigent



Lucas Debargue, Klavier



Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



Konzerteinführung mit Susanne Bánhidai 60 Minuten vor Konzertbeginn im Großen Saal



Restkarten zu 12-65 Euro ggfs. an der Abendkasse in der Elbphilharmonie

(lifePR) (