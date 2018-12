Alondra de la Parra zu Gast bei den Philharmonikern

03.12.18

Am 16./17. Dezember 2018 gastiert die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra erstmals beim Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Im 4. Philharmonischen Konzert dirigiert sie Musik ihres Landsmannes Silvestre Revueltas sowie Werke von Saint-Saëns und Strawinsky. Solistin ist die junge Cellistin Camille Thomas. Beide Konzerte sind ausverkauft. Restkarten gibt es ggf. an den Konzerttagen an der Abendkasse in der Elbphilharmonie.



Die Mexikanerin Alondra de la Parra gehört zur neuen Generation von jungen Dirigentinnen, die die internationale Musikwelt erobern. Im Oktober 2018 dirigierte sie die erste Ausgabe vom neuen OPUS Klassik im Berliner Konzerthaus; seit 2017 ist sie Generalmusikdirektorin des australischen Queensland Symphony Orchestra. In Hamburg präsentiert sie neben Werken von Camille Saint-Saëns und Igor Strawinsky die 1939 entstandene Filmmusik „La Noche de los Mayas“ des mexikanischen Komponisten Silvestre Revueltas.



Als „New Talent of the Year 2014“ hat die franko-belgische Cellistin Camille Thomas beim European Broadcasting Union-Competition den ersten Preis gewonnen. Die 1988 geborene Künstlerin spielt in Hamburg das 1. Cellokonzert von Camille Saint-Saëns und ist im Anschluss an das Sonntagskonzert außerdem im Kinderkünstlergespräch zu erleben.



Kinderprogramm: Noch wenige Konzertkarten für Eltern mit Kindern verfügbar



Wenn Eltern oder Großeltern am Sonntagvormittag ins Konzert gehen, können sie ihre Kinder und Enkelkinder einfach mitbringen: Jüngere Kinder (4-8 Jahre) erwartet mit „Spielplatz Orchester“ ein abwechslungsreiches musikpädagogisches Programm. Ältere (9-12 Jahre) erleben die erste Konzerthälfte live im Saal und anschließend Solistin Camille Thomas im Kinderkünstlergespräch.



Karten für das Kinderprogramm sind für 5 Euro (Kinder) im Vorverkauf der Hamburgischen Staatsoper erhältlich. Diese können zu einem bereits gekauften Konzertticket/Abonnement dazu gebucht werden. Zusätzlich sind im Rahmen eines begrenzten Kontingents noch reguläre Konzertkarten für Eltern/Großeltern in Kombination mit Karten für das Kinderprogramm verfügbar. Erwerb ausschließlich beim Kartenservice der Hamburgischen Staatsoper, Große Theaterstraße 25 in Hamburg, Tel. (040) 35 68 68. Weitere Informationen unter www.staatsorchester-hamburg.de.



4. Philharmonisches Konzert

Sonntag, 16. Dezember 2018, Elbphilharmonie, Großer Saal, 11 Uhr

Montag, 17. Dezember 2018, Elbphilharmonie, Großer Saal, 20 Uhr

Igor Strawinsky: Pulcinella Suite

Camille Saint-Saëns: Violoncellokonzert Nr. 1 a-Moll op. 33

Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas

Alondra de la Parra, Dirigentin

Camille Thomas, Violoncello

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



Konzerteinführung mit Janina Zell 60 Minuten vor Konzertbeginn im Großen Saal



Restkarten zu 12-65 Euro ggfs. an der Abendkasse in der Elbphilharmonie

