Nach dem Urlaub weiter trainieren

Die Sommerferien gehen zu Ende. Viele haben diese schönsten Wochen des Jahres für einen Aktivurlaub genutzt, um den Körper fit zu machen für Herbst und Winter. Kenner legen dabei vor allem Wert auf das Training der Atemmuskulatur, denn das garantiert eine nachhaltige Verbesserung von Power und Kondition. Besonders gut geht das mit der Phantom Trainingsmaske. Sie wird nur im Training getragen und macht das Atmen schwerer, ohne jedoch - wie beim Höhentraining - der Atemluft Sauerstoff zu entziehen.



Die mit dem ISPO-Award prämierte Phantom Trainingsmaske wurde in Zusammenarbeit mit Profisportlern verschiedenster Disziplinen entwickelt. Ihr Prinzip ist einfach: Sie erhöht den Widerstand beim Einatmen. Es strengt also an, Luft in die Lungen zu pumpen, was die Atemmuskulatur stärkt, vor allem Zwerchfell und Zwischenrippenmuskulatur. Durch einen Hebel vorne lässt sich der Regulator ohne Absetzen der Maske verstellen, von Beginner über Advanced, Professional bis zu Extreme. Das Xhale Ventil erlaubt leichtes Ausatmen. Verbrauchte Luft und schädliches Kohlendioxid können sofort aus der Maske entweichen, egal welcher Schwierigkeitsgrad eingestellt ist.



Die Phantom Trainingsmaske ist für Sportarten geeignet, in denen Ausdauer und Leistung gefragt sind, von Crossfit, Martial Arts, Running, Triathlon, Ironman, Rennrad- oder Mountainbike-Fahren, Fußball, Handball, Volleyball, Basketball bis zur Leichtathletik. Dominique Wenger, Chef von Phantom Athletics in Salzburg und selbst erfolgreicher Leistungssportler, empfiehlt, die Maske am Anfang nur einige Minuten einzusetzen und die Zeitintervalle dann kontinuierlich zu steigern. Wer ein beklemmendes Gefühl von "Atemnot" bekommt, kann sie in Sekundenbruchteilen vom Kopf ziehen.



Die Phantom Trainingsmaske kostet 100 Euro. Es gibt sie in den Größen Small, Medium und Large sowie in vielen Farben. Anzuschauen auf www.phantom-athletics.com. Hier gibt es Informationen und Videos, und man kann die Maske auch direkt online bestellen.

Phantom Athletics

Phantom Athletics (www.phantom-athletics.com) ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das die Brüder Dominique und Nicolas Wenger im Jahr 2010 aus eigner Kraft und aus Leidenschaft für den Sport gegründet und aufgebaut haben. Phantom Athletics engagiert sich mit seiner breiten Produktpalette in einer großen Zahl von Sportarten und - ganz besonders - im Bereich Fitness.



