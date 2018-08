Dynostics kooperiert mit Phantom Athletics

Der Salzburger Sportartikelhersteller Phantom Athletics und Dynostics aus Bad Wörrishofen, ein Spezialist im Bereich der Leistungs- und Stoffwechselanalyse, haben eine strategische Entwicklungs- und Produktions-Partnerschaft vereinbart. Mit seiner selbst entwickelten Trainingsmaske findet Phantom Athletics großes Interesse bei Ausdauersportlern in aller Welt. Dynostics unterstützt Athleten und Fitness-Fans dabei, ihre persönlichen Ziele effektiver und schneller zu erreichen. Die Dynostics-Stoffwechselanalyse basiert auf der kontinuierlichen Atemgasmessung in Ruhe: Einfach, professionell und in fünf Minuten erledigt.



Die Phantom Trainingsmaske stellt die Atmung in den Vordergrund und hilft, die Leistung zu verbessern. Sie wird nur im Training getragen und erlaubt eine Art Intervalltraining. Dabei macht sie das Atmen schwieriger, ohne jedoch - wie beim Höhentraining - der Atemluft Sauerstoff zu entziehen. Phantom Athletics ist weltweit der führende Anbieter von Trainingsmasken und wurde dafür 2017 und 2018 mit einem ISPO-Award ausgezeichnet.



Die Partnerschaft mit Phantom Athletics kommentiert Dynostics- Geschäftsführer Stefan Bartenschlager: "Wir waren mit unserer aktuellen Testmaske unzufrieden, ein Standardmodell für medizinische Leistungstests. Mit Phantom Athletics konnten wir eine völlig neue Maske entwickeln, die sowohl beim Training als auch beim Dynostics-Test eingesetzt werden kann."



Dominique Wenger, Chef von Phantom Athletics, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir sind stolz, dass die Masken aller künftigen Dynostics-Geräte von Phantom Athletics produziert werden. Beide Unternehmen werden von dieser Partnerschaft profitieren. Erste Resultate dieser Kooperation werden auf der ISPO 2019 in München zu sehen sein."

Phantom Athletics

Phantom Athletics (www.phantom-athletics.com) ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das die Brüder Dominique und Nicolas Wenger im Jahr 2010 aus eigner Kraft und aus Leidenschaft für den Sport gegründet und aufgebaut haben. Phantom Athletics engagiert sich mit seiner breiten Produktpalette in einer großen Zahl von Sportarten und - ganz besonders - im Bereich Fitness.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren