Trendwende voraus - Phantastische Akademie präsentiert die Shortlists des SERAPH 2018

Im jährlichen Wettstreit um die begehrten Siegerstatuen des Literaturpreises für Phantastik SERAPH hat die Jury sich auf die Shortlists in den drei Hauptkategorien geeinigt. Die Sieger des Juryentscheids werden wie in den Vorjahren zum Auftakt der Leipziger Buchmesse am 15.03.2018 bei der Preisverleihung auf der Leseinsel Fantasy bekannt gegeben.



„In diesem Jahr sind wir aufgrund der Masse an Einsendungen überrascht worden und mussten uns erst einmal durch den Berg der Titel wühlen“, sagt Oliver Graute, 1. Vorsitzender der Phantastischen Akademie e. V., die den Preis 2011 ins Leben rief. „Dieses Mehr an Einsendungen ist zwar nicht zuletzt auch der neuen Kategorie ,Bester Independent-Titel‘ geschuldet, doch auch in den anderen Kategorien konnten wir einen deutlichen Anstieg verzeichnen.“ Unter den Longlist-Nominierten im „Besten Buch“, fanden sich eine ganze Reihe altbekannter Autoren wieder. Umso interessanter, so Graute, dass die Jury in diesem Jahr den Titeln eher weniger bekannter Namen vor dem starken Feld aus Bestsellerautoren den Vorzug gab.



In der mit dem dotierten Förderpreis versehenen Kategorie „Bestes Debüt“, scheint sich ein Trend abzuzeichnen, der weg von der klassischen Fantasy und hin zu Dystopien und Science-Fiction führt. Vielleicht beeinflusst die Digitalisierungsdebatte uns doch auch hinsichtlich unserer Buchauswahl.



Neu in diesem Jahr ist der Preis „Bester Independent-Titel“ für Werke von Selfpublishern. Nach einigen organisatorischen Anlaufschwierigkeiten konnte die Akademie die neue Kategorie als festen Bestandteil der jährlichen Verleihungen einrichten und hofft, damit dem Wandel und den Lesegewohnheiten in einem sich verändernden Markt Rechnung zu tragen.



Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist der Veranstaltungsort des „Großen Fantasy-Leseabends mit Preisträgerlesung des SERAPH“. Bedingt durch den großen Erfolg der letzten Jahre und um dem Platzmangel im Theaterhaus Schille Abhilfe zu schaffen, zieht die Veranstaltung in die Kulturfabrik Werk II in Leipzig-Connewitz um. Hier ist nun ausreichend Platz für Interessierte und Freunde der Phantastik.



Um die neuen Räumlichkeiten gebührend zu feiern, bietet die Akademie in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr ein geradezu episches Autorenaufgebot auf. Neben den Preisträgern lesen dort Phantastik-Größen wie Christian von Aster, C. E. Bernard, Markus Heitz, Bernhard Hennen und Kai Meyer.



Welche Autoren zu den potenziellen Siegern des diesjährigen SERAPH zählen, können Sie den folgenden Shortlists entnehmen:



SERAPH 2018 Titel der Shortlist „Bestes Debüt“:



Markus Cremer: Archibald Leach und die Monstrositäten des Marquis de Mortemarte (Art Skript Phantastik)



Theresa Hannig: Die Optimierer (Bastei-Lübbe)



Thekla Kraußeneck: Cronos Cube (Liesmich Verlag)



SERAPH 2018 Titel der Shortlist „Bestes Buch“:



Akram El-Bahay: Die Bibliothek der flüsternden Schatten - Bücherstadt (Bastei-Lübbe)



Mechthild Gläser: Emma, der Faun und das vergessene Buch (Loewe)



Michael Marrak: Der Kanon mechanischer Seelen (Amrun Verlag)



Karl Olsberg: Boy in a White Room (Loewe)



SERAPH 2018 Titel der Shortlist „Bester Independent-Titel“:



Nora Bendzko: Kindsräuber



Timothy Dawson: Die Chroniken von Eduschee



Janna Ruth: Im Bann der zertanzten Schuhe



Die Ergebnisse des Long- und Shortlist-Entscheids sowie die Mitglieder der Jury 2018 können Sie auch unter (www.phantastische-akademie.de) einsehen.



Die Phantastische Akademie präsentiert: SERAPH 2018 – Der Literaturpreis für Phantastik auf der Leipziger Buchmesse.

Phantastische Akademie e.V. i.G

Die Phantastische Akademie e.V. wurde 2011 gegründet. Ihre ehrenamtlichen Mitglieder verfolgen das Ziel, phantastische Literatur im deutschsprachigen Raum zu fördern. Einmal im Jahr vergibt die Akademie den Literaturpreis SERAPH auf der Leipziger Buchmesse. Insbesondere der dotierte Förderpreis für das beste Debüt steht dabei im Vordergrund. Eine unabhängige, jährlich wechselnde Fachjury aus Lektoren, Journalisten, Bloggern, Buchhändlern, Autoren, Agenten und Lesern bewertet die Einsendungen. Darüber hinaus organisiert die Phantastische Akademie Seminare und Workshops für Autoren und Einsteiger in den Literaturbetrieb.

