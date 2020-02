Pressemitteilung BoxID: 787618 (Phantastische Akademie e.V. i.G)

SERAPH-Shortlist deckt ein großes Spektrum ab

Die Phantastische Akademie freut sich über eine neue Kooperation und dotiert erstmalig alle drei Kategorien ihres Literaturpreises

Die Phantastische Akademie hat die Shortlist für den SERAPH 2020 bekannt gegeben. Sechs Titel sind in der Kategorie „Bestes Buch“ noch im Rennen, drei Titel in der Kategorie „Bestes Debüt“. Drei Titel haben die Chance, den renommierten Literaturpreis für Phantastik als „Bester Independent Titel“ zu gewinnen. „Wir freuen uns, dass die nominierten Titel in diesem Jahr ein so großes Spektrum der Phantastik abdecken“, betonte Natalja Schmidt, die Vorsitzende der Phantastischen Akademie, die den SERAPH in Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse vergibt. „Von High Fantasy über Dystopien bis hin zu Hopepunk und Urban Fantasy ist alles vertreten“, sagte sie über die Auswahl, die auch in diesem Jahr eine unabhängige Jury aus Fachleuten der Buchbranche getroffen hat.



Die Phantastische Akademie freut sich darüber hinaus, einen neuen Sponsor bekannt zu geben: Das Phantastik-Autoren-Netzwerk (PAN) unterstützt den SERAPH mit 1500 Euro, die in die Preisgelder fließen. PAN ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich zur Förderung der deutschsprachigen Phantastik rund 200 Autor*innen zusammengeschlossen haben. Er ist Mitgliedsverband der Deutschen Literaturkonferenz und gilt als wichtigste Interessensvertretung von Phantastik-Autor*innen im deutschsprachigen Raum. „Es ist uns ein Anliegen, die Akademie zu unterstützen, da sie sich wie PAN ganz der Förderung der deutschsprachigen Phantastik verschrieben hat“, betonte Diana Menschig, die Erste Vorsitzende der Autor*innenvereinigung. „PAN steht aus voller Überzeugung hinter dem SERAPH als unabhängigem, dotiertem und von einer kompetenten Jury vergebenem Phantastik-Preis." Natalja Schmidt ergänzte: „Wir freuen uns, dass wir dank PAN die Finanzierung unserer Vereinsarbeit noch breiter aufstellen können“. Die Phantastische Akademie finanziert sich mit Hilfe eines Sponsorings der Leipziger Buchmesse, ihren Fördermitgliedern und weiteren Spendern.



Dank der Sponsor*innen und Fördermitglieder ist es in diesem Jahr erstmalig möglich, alle drei Kategorien des SERAPH zu dotieren. Bislang war das Beste Debüt dotiert. „Es freut uns, auf diesem Wege noch mehr Gewinner*innen unterstützen zu können“, sagte Schmidt. Auch in finanzieller Hinsicht müsse Autor*innen Wertschätzung entgegengebracht werden. Das drücke die Dotierung aus. Verliehen wird der SERAPH 2020 am Donnerstag, 12. März, um 17 Uhr auf der Fantasy-Leseinsel der Leipziger Buchmesse. Am gleichen Abend findet der große Phantastik-Leseabend der Leipziger Buchmesse im Werk II (Leipzig-Connewitz) statt, bei dem die Gewinner*innen in den drei Kategorien neben den Größen der deutschen Phantastik Akram El-Bahay, Kai Meyer, Maja Ilisch und Christian von Aster lesen.



Folgende Titel haben es auf die Shortlist des diesjährigen SERAPH geschafft:



SERAPH 2020 Titel der Shortlist „Bestes Buch“



Christoph Marzi: Mitternacht (Piper)

Judith C. und Christian Vogt: Wasteland (Droemer Knaur)

Laura Weller: Bay City Heroes (Bastei-Lübbe)

Nina Blazon: Rabenherz und Eismund (cbj)

Oliver Plaschka: Wächter der Winde (Klett-Cotta)

Zoran Drvenkar: Licht und Schatten (Beltz & Gelberg)



SERAPH 2020 Titel der Shortlist „Bestes Debüt“



Bijan Moini: Der Würfel (Atrium)

Lena Kiefer: Ophelia Scale - Die Welt wird brennen (cbj)

Ria Winter: Tal der Toten (Carlsen Impress)



SERAPH 2020 Titel der Shortlist „Bester Independent-Titel“



Erik Kellen und Mira Valentin: Windherz

Laura Kier: Myalig - Gestohlene Leben

Melanie Vogltanz: Schwarzmondlicht



Die Phantastische Akademie beglückwünscht die Autor*innen, deren Romane es auf die Shortlist geschafft haben und drückt ihnen für die Preisverleihung die Daumen.



www.phantastische-akademie.de

www.facebook.com/PhantastischeAkademie

https://twitter.com/Phantastikpreis

