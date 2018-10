Endlich Bio-Vegane Backmischungen im Supermarkt

08.10.18

Vollwertige und unwiderstehlich leckere, vegane Backmischungen gibt es bald in allen gut sortierten Supermärkten und Drogerien. Unter dem Namen ...my BIO bietet die Marke NICOL GÄRTNER ab Mitte September acht traumhafte Backmischungen für Zuhause. Die fünf köstlichen Brot- sowie die drei Kuchen- Backmischungen gelingen im Handumdrehen. Das Besondere? Alle Zutaten für den bio und veganen Lifestyle sind gluten-/ hefefrei und sorgen für ein wahres Geschmackserlebnis. Gekeimte Saaten verleihen den Broten zusätzlich einen konzentrierten Nährstoffgehalt.



Bio-veganes Backen und Kochen erfreut sich bereits seit geraumer Zeit einer starken Nachfrage in Deutschland. Begehrt sind vor allem bio-vegane Desserts und Kuchen. Themen wie Bio-Qualität und glutenfreie Ernährung, natürliche Zutaten und hohe Nährstoffgehalte sind den Konsumenten wichtig. Die Marke NICOL GÄRTNER erfüllt diese Bedürfnisse: Ab Mitte September erweitert sie ihr Sortiment um acht innovative Backmischungen in gut sortierten Drogerie- und Lebensmittelmärkten. Die neuen Produkte setzen auf hochwertige Naturrohstoffe und vollwertige Zutaten in Bio-Qualität, statt auf künstliche Aromen und Extrakte.



Vegane Geschmacksexplosion trifft Bio



Die fünf glutenfreien Brotsorten Balance-Brot, Aktiv-Brot, Pfannen-Brot, Glücks-Brot und Energie-Brot bieten absolute Vollwertigkeit ohne Auszugsmehle. Stattdessen verleihen Mandel- und Kastanienmehl ein köstlich-kräftiges Nussaroma. Ein Quell an Spurenelementen und Mineralstoffen ist das Mehl der Amaranth-Pflanze, die schon lange als Super-Food Einzug in die deutschen Küchen gefunden hat. Gekeimte Saaten sorgen für einen hoch konzentrierten Nährstoffgehalt. Ebenso sind Ballaststoffe und Proteine sowie ungesättigte Fettsäuren ein wichtiger Teil der gesunden und ausgewogenen Ernährung. All dies steckt natürlich und vegan in den ...my BIO Brot-Backmischungen. Ihren einzigartigen Geschmack verdanken die Brote von NICOL GÄRTNER ihrer außergewöhnlichen Würzmischung: Cumin, auch Kreuzkümmel genannt, sowie süßer Anis verleihen einen unverwechselbaren Geschmack. Darüber hinaus können sie für Bekömmlichkeit sorgen, den Bluthochdruck reduzieren und Husten lindern. Ein weiteres Wunder-Gewürz ist Koriander, der neben seinem besonderen Geschmack bei Entzündungen und Infektionen helfen kann. Die NICOL GÄRTNER-Produkte kommen völlig ohne Gluten und ohne Hefe aus. Gerade die fehlende Hefe macht das Backen besonders einfach und schnell.



Lecker und unkompliziert sind die drei neuen ...my BIO Backmischungen Marmor-Kuchen, Zitronen-Kuchen und Schokoladen-Kuchen. Sie bieten besten Geschmack dank ihrer natürlichen Zutaten und verzichten gleichzeitig auf künstliche Aromen und Zusätze. Zum Beispiel ersetzt koffeinfreier Carob beim Marmor-Kuchen den Kakao, weshalb diese Leckerei ideal für Kinder ist. Extra große Schokoladenstücke liefern ein vollmundiges Erlebnis mit dem Schokoladen-Kuchen. Ihren authentischen Geschmack von frischer Zitrone erhält die Glasur des Zitronen-Kuchens aus dem natürlichen Bio-Pulver der Zitrusfrucht.



"Wir produzieren Bio-Lebensmittel für einen veganen Lebensstil aus Leidenschaft und Überzeugung. Die NICOL GÄRTNER-Produkte unterstützen Menschen in ihrer abwechslungsreichen und gesunden Ernährung", so Namensgeberin Nicol Gärtner. "Ursprünglich standen bei uns vor allem Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergiker im Fokus. Doch verantwortungsbewusst zu leben, ist längst kein Nischenphänomen mehr. In Deutschland ernähren sich fast 1,3 Million Menschen vegan." Glutenfreies Backen und ein veganer und vollwertiger Lebensstil entsprechen einer neuen Grundeinstellung - vor allem bei den Millennials, für die eine bewusste und intelligente Ernährungsweise inzwischen völlig selbstverständlich ist.



Nachhaltigkeit steht bei NICOL GÄRTNER nicht nur in Bezug auf die Zutatenliste der Produkte an oberster Stelle. Die Verpackungen sind ebenfalls zertifiziert vegan. Die Herstellung aller Produkte findet in einer vollkommen veganen und glutenfreien Produktionsstätte statt, wo keine Kreuzkontamination möglich ist. Alle Produkte sind kontrolliert biologisch.

