Mit Elektroantrieb in die Allgäuer Alpen: erster E-Bike Hillclimb Wettbewerb in Pfronten Im Rahmen von Deutschlands schönstem Bike-Marathon am 17. Juni 2017 gibt es auch eine eigene Kategorie für E-Bikes

Wo neben dem Wettkampf vor allem der Spaß im Vordergrund steht, ist das E-Bike nicht weit: Nach der Premiere im vergangenen Jahr, gibt es beim Pfrontener Mountainbike Marathon auch in 2017 eine eigene E-Bike Wertung - allerdings in einem neuen Format. Zum ersten Mal findet hier am 17. Juni 2017 ein E-Bike-Hillclimb-Wettbewerb statt. 11 Kilometer Strecke und insgesamt 640 Höhenmeter warten darauf, durch Muskelkraft geschickt kombiniert mit elektrischer Unterstützung bewältigt zu werden.





Die goldene Mitte gewinnt

Los geht es am Samstag, den 17. Juni 2017, um 9.00 Uhr am Leonhardsplatz im Zentrum von Pfronten. Die Rennstrecke führt durch den Ort hinauf zur Bergstation der Breitenbergbahn. Das Besondere: Für einen Sieg benötigt jeder Teilnehmer nicht nur Ehrgeiz, sondern auch eine große Portion Glück. Anders als bei den Mountainbikern wird beim E-Bike-Hillclimb nämlich nicht nach Zielzeit bewertet. Gewonnen hat hier, wer am nächsten an der Mittelzeit liegt. Für Kurzentschlossene ist noch bis zum 15. Juni 2017 eine reguläre Anmeldung möglich. Weitere Informationen erhalten Sie hier.



Auf den Spaß kommt es an

Bereits zum 14. Mal findet am 17. Juni 2017 der Mountainbike-Marathon in Pfronten statt - doch dieses Jahr ist vieles anders. Das neue Veranstaltungsteam bestehend aus dem Sportpool Pfronten und der Gemeinde Pfronten stellt den Eventcharakter der Veranstaltung in den Vordergrund und sorgt neben neuen Bewertungskriterien in allen Kategorien auch für ein umfangreiches Rahmenprogramm für alle Teilnehmer. Denn bei all der Anstrengung darf vor allem der Spaß nicht zu kurz kommen. Nach dem Durchfahren der Ziellinie auf dem Breitenberg werden die E-Biker nicht nur mit einem atemberaubenden Bergblick, sondern auch mit einer "Gipfelhalben belohnt. Und für alle die trotz elektrischem Antrieb die Müdigkeit nach dem Rennen übermannt, bietet die Breitenbergbahn eine kostenlose Talfahrt an. Bei Musik, einer Portion stärkender Pasta und guter Laune darf dann nach einer frischen Dusche im Zielbereich auch den Teilnehmern der Extremstrecke zugejubelt werden, die später an den Start gehen. Gemeinsam geht es abends weiter auf die Bikeparty im Irish Pub „Ye auld Fellows“, direkt neben dem Zielgelände.



Für die Teilnehmer aller Rennen besteht Helmpflicht. Zugelassen sind E-Mountainbikes mit Unterstützung bis 25 km/h, 250 Watt Motorleistung und maximal 550 Wh Akkukapazität.



Weitere Informationen auf www.pfronten.de oder direkt hier.

