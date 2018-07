TEAM PEUGEOT ROMO: Sieg!

Großer Erfolg für das TEAM PEUGEOT ROMO bei der ADAC Rallye Wartburg: Marijan Griebel (29/Hahnweiler) und Beifahrer Alex Rath (33/Trier) feiern ihren ersten Gesamtsieg in der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) und melden eindrucksvoll ihre Ansprüche auf den Titel an.



Marijan Griebel hatte es bereits im Vorfeld angekündigt: Die schnellen und anspruchsvollen Asphaltprüfungen der ADAC Rallye Wartburg seien ganz nach seinem Geschmack und würden perfekt zu seinem 280 PS starken Peugeot 208 T16 passen.



„Ich wusste, dass wir hier gewinnen können und habe vom ersten Meter voll angegriffen“, erklärte Deutschlands schnellster Polizeioberkommissar, der sich bereits auf der ersten Wertungsprüfung (WP) an die Spitze des Feldes setzte und diese Position nie wieder hergeben sollte.



Doch bis zum viel umjubelten Erfolg war es ein hartes Stück Arbeit. Nicht nur hochsommerliche Temperaturen sorgten für zusätzliche Anstrengungen im Cockpit, ein zwischenzeitliches Gewitter und damit völlig neue Bedingungen strapazierten die Nerven der Fahrer bis zum Äußeren.



„Wir mussten einen kühlen Kopf behalten und das im wörtlichen Sinn“, erklärte Griebel, der in Eisenach seinen ersten Sieg in der DRM feierte und damit in der Gesamtwertung einen deutlichen Sprung nach vorne machte. Nur noch sechs Zähler trennen ihn vom Führenden. Das Titelrennen wird extrem spannend.



„Letztlich war es eine fehlerfreie Vorstellung nah am Limit, was mich persönlich sehr glücklich macht. Noch mehr freut es mich aber für die Jungs von TEAM PEUEGOT ROMO und natürlich für Peugeot Deutschland, die jetzt wieder ein großes Erfolgserlebnis feiern können“, meinte Griebel.



„Was für ein großartiger Auftritt! Herzlichen Glückwunsch“, jubelte auch Steffen Raschig, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland. „Marijan, Alex und das gesamte TEAM PEUGEOT ROMO haben eine extrem starke Leistung gezeigt und das bei einer der schwierigsten Rallye des Jahres. Jetzt freuen wir uns umso mehr auf ein spannendes Saisonfinale!“



Der Fernsehsender n-tv zeigt immer sonntags nach der Rallye das halbstündige Magazin „PS - Deutsche Rallye-Meisterschaft“. Die Berichterstattung über die ADAC Rallye Wartburg wird am Sonntag, 29. Juli, ab 7:30 Uhr ausgestrahlt und am 4. August 2018 um 9:30 Uhr wiederholt. In der n-tv Mediathek kann man das Magazin zu jederzeit anschauen.



Ergebnis ADAC Rallye Wartburg

1. Griebel/Rath, Peugeot 208 T16 1:11.33,2 Std.

2. Riedemann/Wenzel, Škoda Fabia R5 +20,0 Sek.

3. Dinkel/Fürst, Škoda Fabia R5 +32.2 Sek.

4. Mohe/Hirsch, Renault Mégane Maxi +3.56.8 Min.

5. Schwedt/Gerlich, Peugeot 207 S2000 +4.41.6 Min.

6. Ramonat/Phieler, Mitsubishi Lancer Evo VII +5.11.6 Min.

7. Gassner jun./Mayrhofer, Toyota GT86 CS-R3 +5.22.0 Min.

8. Gropengiesser/Annemüller, Škoda Fabia R5 +5.42.1 Min.

9. Rostek/Braun, Mitsubishi Lancer Evo X +5.57.4 Min.

10. Wild/Otterbach, BMW M3 +6.26.6 Min.



Kalender der Deutschen Rallye-Meisterschaft 2018

2.–3. März, ADAC Saarland-Pfalz Rallye

4.–5. Mai, ADAC Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“

25.–26. Mai, AvD Sachsen Rallye

15.–16. Juni, ADAC Rallye Stemweder Berg

27.–28. Juli, ADAC Cosmo Rallye Wartburg

7.–8. September, ADAC Rallye Niedersachsen

28.–29. September, ADMV Rallye Erzgebirge

19.–20. Oktober, ADAC 3-Städte-Rallye

