Peugeot wächst in Deutschland nachhaltig - SUVs und Nutzfahrzeuge sorgen für steigende Marktanteile

24,2 Prozent mehr verkaufte Fahrzeuge als im Vorjahr

Neuzulassungen leichter Nutzfahrzeuge erneut gestiegen

Peugeot 3008 etabliert sich mit 9.609 Neuzulassungen im bedeutenden Segment





Peugeot blickt auf ein löwenstarkes Jahr 2017 zurück. Laut KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) wurden insgesamt 81.755 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der französischen Löwenmarke neu in Deutschland zugelassen. Damit verkaufte Peugeot 15.912 Fahrzeuge mehr als im Vorjahr – ein Plus von 24,2 Prozent. Der Marktanteil in Deutschland stieg von 1,8 Prozent in 2016 auf 2,2 Prozent in 2017. Vor allem im Pkw-Markt legte Peugeot auch 2017 wieder zu: 70.930 Neuzulassungen bedeuteten einen Zuwachs von 24,96 Prozent. Die leichten Nutzfahrzeuge, darunter der Peugeot Partner, Peugeot Expert und Peugeot Boxer, lagen mit 10.825 Neuzulassungen über dem Vorjahresniveau von 9.083 und erhöhten ihren Marktanteil von 3,4 Prozent im Vorjahr auf 3,9 Prozent in diesem hart umkämpften Segment.



„Mit unserer komplettierten SUV-Familie und einer neuen Generation des Peugeot 308 im Portfolio bescherte uns das Jahr 2017, wie schon das Vorjahr, Zuwächse bei den Neuzulassungen und ein profitables Wachstum“, erklärt Steffen Raschig, Geschäftsführer der Peugeot Deutschland GmbH. „Auch 2018 sind wir sehr ambitioniert und werden unsere Produktoffensive fortsetzen, das Händlernetz weiter ausbauen und unsere Investoren-Ansprache intensivieren.“



Peugeot SUV-Familie überzeugt Kunden



Im SUV-Segment komplettierte Peugeot im Frühjahr 2017 sein Angebot mit der Einführung des Adventure-SUV 5008 und bilanziert damit 4.221 Neuzulassungen. Alle drei Modelle der SUV-Familie, der City-SUV 2008, der Compact-SUV 3008 und der Adventure-SUV 5008, überzeugen mit Fahrdynamik, Design und Qualität gleichermaßen. Insbesondere der Peugeot 3008, der seine Einführung Ende Oktober 2016 feierte, unterstrich 2017 sein enormes Potenzial mit 9.609 Neuzulasungen. Auch die Fachpresse war überzeugt und verlieh ihm den Titel „Car of the Year“.



Der neue Peugeot 2008, der Mitte 2016 an den Start ging, glänzte auch 2017 mit einer weiterhin starken Bilanz von13.054 Neuzulassungen. Damit rangiert er an zweiter Stelle hinter dem Erfolgsmodell Peugeot 208, das mit 20.062 Neuzulassungen im Jahr 2017 das meistverkaufte Modell der Löwenmarke war.



Und auch die neueste Generation des Peugeot 308 bescherte mit 11.845 Neuzulassungen im Jahr 2017 der Löwenmarke ein gutes Ergebnis. Damit ist es das drittbestverkaufte Modell der französischen Automarke und unterstreicht die schon durch seinen Vorgänger etablierte Stellung im Modell-Tableau von Peugeot.

