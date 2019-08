Pressemitteilung BoxID: 764343 (PETITE FRITURE)

Weihnachtsgeschenke von Petite Friture

Merry Christmas – Bei der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken ist Petite Friture behilflich und präsentiert eine feine Auswahl an Accessoires und Leuchten als Geschenkideen. Die Produkte Ping, Curiosity, Bubble und Tidelight sind in der Vorweihnachtszeit in einer edlen verspiegelten Geschenkbox erhältlich:



PING



Die cleveren Vorratsdosen aus Keramik, gestaltet von Andras Rigler, sind eine tierisch hübsche Art der Aufbewahrung. In vier verschiedenen Größen erhältlich – Baby, Mama, Papa und Großvater – bieten die Behälter in der Form von Pinguinen Platz für allerlei kleine und größere Dinge. Ab 60 Euro (inkl. MwSt.)



CURIOSITY



Bei der Gestaltung des Behälters aus Keramik ließ sich Sam Baron vom Motiv des weißen Kaninchens inspirieren – zu finden unter anderem bei Alice im Wunderland oder im Hut eines jeden Zauberers. Schmunzelgarantie inklusive: Zum Öffnen der Dose hebt man den Deckel an seinen „Löffeln“ an. 45 Euro (inkl. MwSt.)



BUBBLE



Mundgeblasenes transparentes Glas, dessen Form an eine Seifenblase erinnert: Der Wandhaken Bubble, gestaltet von Vaulot & Dyèvre, ist ein würdiger Aufbewahrungsort für die liebsten Handtaschen und Jacken. Erhältlich in zwei Größen und vier verschiedenen zarten Farbtönen, ist er sowohl als außergewöhliches Einzelstück als auch im Zusammenspiel mit mehreren Exemplaren ein besonderer Hingucker. Ab 55 Euro (inkl. MwSt.)



TIDELIGHT



Die Tischleuchte von Pierre Favresse aus mundgeblasenem Glas macht nicht nur auf dem Tisch, sondern auch als Akzent auf dem Boden oder im Regal eine gute Figur. Mit ihrer elegant geriffelten Oberfläche erzeugt sie ein diffuses, warmes Licht. Die quadratische Basis aus Kork dient als Fassung und ist zugleich spannendes optisches Detail. 245 Euro (inkl. MwSt.)

