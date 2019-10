Pressemitteilung BoxID: 770830 (P.E.N.-Zentrum Deutschland)

Einschränkung der Meinungsfreiheit durch juristischen Druck rechter Kreise

Das deutsche PEN-Zentrum nimmt mit großer Besorgnis zur Kenntnis, dass Akteure aus dem rechten Spektrum verstärkt versuchen, die Meinungsfreiheit in Deutschland einzuschränken und Autoren durch juristischen Druck zur Selbstzensur zu bewegen.



Jüngstes Beispiel ist das Vorgehen gegen das im Juni 2019 im Ch. Links Verlag erschienene Buch „Völkische Landnahme – Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“ von Andrea Röpke und Andreas Speit. Basierend auf umfangreichen Recherchen schildern die Autoren darin anhand konkreter Beispiele, wie in den letzten Jahren eine nationalistisch gesinnte, stille Unterwanderung des ländlichen Raumes stattgefunden hat.



Die mediale Aufmerksamkeit, die dem Buch „Völkische Landnahme“ zuteilwurde, führte dazu, dass mehrere in rechten Netzwerken aktive Personen, die in dem Buch namentlich genannt werden, mit juristischer Hilfe gegen den Verlag und die Autoren ein Dutzend Abmahnungen erwirkt haben, die bisher allerdings keinen Erfolg hatten.



Diese Vorgehensweise offenbart die Strategie rechter Kreise und völkischer Aktivisten, die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland zu verschieben. Mittels einstweiliger Verfügungen, Gegendarstellungen und Schadenersatzforderungen soll die Berichterstattung über nationalistische Aktivitäten erschwert oder verhindert werden.



Schon eine im Oktober 2018 vom deutschen PEN-Zentrum in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock herausgegebene Studie „Das freie Wort unter Druck“, an der sich 526 Schriftstellerinnen und Schriftsteller beteiligt hatten, hat gezeigt, dass viele Autorinnen und Autoren in Deutschland Bedrohungen, Einschüchterungsversuche und hasserfüllte Reaktionen erfahren haben. Auch wenn sich die Hälfte der Autoren diesen Herausforderungen mit größerem Selbstbewusstsein entgegenstellt und sich im eigenen Schaffen bestärkt fühlt, haben diese Strategien zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit jeden fünften Autor dazu veranlasst, weniger über kritische Themen zu schreiben.

