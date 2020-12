Kurz vor dem anstehenden Weihnachtsfest blickt Pegasus Spiele nochmal auf das vergangene Jahr mit Online-Conventions und digitalem Spielen zurück und gibt außerdem einen Ausblick auf 2021. Darüber hinaus ist kürzlich ein ganz besonderes Spielehighlight für die anstehenden Feiertage erschienen: Das lang ersehnte Expertenspiel Eclipse - Das zweite galaktische Zeitalter rund um interstellare Zivilisationen und die Vorherrschaft in der Galaxie.



Zum diesjährigen Weihnachtsfest ist vieles anders als in den letzten Jahren. Durch die gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Coronapandemie können viele Familien dieses Jahr leider nicht wie gewohnt zusammenkommen und gemeinsam feiern. Doch auch an den kommenden Tagen wird gespielt - egal ob alleine, mit dem Partner oder Angehörigen des eigenen Haushalts. Zum Beispiel die frisch erschienene, vollständig überarbeitete zweite Auflage von Eclipse. Das Expertenspiel für zwei bis sechs Spieler von Touko Tahkokallio lässt nicht nur das Herz weltraumbegeisterter Spieler ab zwölf Jahren höherschlagen. Neben einer üppigen Ausstattung mit vielen hochwertigen Spielmaterialien enthält es außerdem ein ausgeklügeltes Aufbewahrungssystem, sodass nicht nur die 149 Raumschiffminiaturen immer wieder passend ihren Weg in die Schachtel finden. Eclipse - Das zweite galaktische Zeitalter ist das perfekte Spiel, um sich während den ruhigeren Weihnachtstagen in eine packende Spielwelt zu stürzen. Die Spieler wählen eine der Supermächte aus und erkunden und erobern die Galaxis. Das innovative Spielprinzip bietet dabei unterschiedlichste Möglichkeiten, um das eigene Volk zum Sieg zu führen. Eclipse ist Teil der Pegasus-Spiele-Tage Digital und daher zurzeit nur bei teilnehmenden stationären Fachhändlern sowie im Pegasus Spiele Onlineshop erhältlich. Trotz des erneuten Lockdowns sind zahlreiche stationäre Fachhändler weiter im Einsatz. Zur Unterstützung des Fachhandels hat Pegasus Spiele, wie schon während des ersten Lockdowns, eine Übersicht mit Kontakt- und Abhol-/Lieferoptionen stationärer Fachhändler zusammengestellt.



Digitale Kommunikationsmittel wie Skype, Zoom, Discord & Co. haben es in diesem Jahr ermöglicht, trotz Kontaktbeschränkungen Zeit mit Kollegen, Freunden und Familien zu verbringen. Und mehr als das: Sie bieten auch die Möglichkeit zu spielen! Mit dem zum Kennerspiel des Jahres 2020 nominierten Der Kartograph sowie Trails of Tucana hat Pegasus Spiele zwei Flip & Fill-Spiele im Programm, die perfekt zu dieser Art des Spielens passen. Dazu stellt Pegasus Spiele im Downloadbereich des jeweiligen Spiels im Pegasus Shop bzw. auf Pegasus Digital verschiedene Spielpläne für beide Titel kostenlos zur Verfügung. Es benötigt dann nur noch eine Person das physische Spiel, alle anderen können per Videochat mit einem eigenen Spielplan mitspielen.



Auch die Detective-Spiele von Partner Portal Games lassen sich perfekt per Videochat spielen. Eine Person übernimmt die Rolle des Chefermittlers, eine andere Person wird zum Datenbank-Profi und übernimmt die Arbeit mit der Antares-Datenbank, die sowohl im dem zum Kennerspiel des Jahres 2019 nominierten Detective - Ein Krimi-Brettspiel als auch in der Familienvariante Detective - Erste Fälle verwendet wird. Alle anderen Mitspieler ermitteln. Weitere spannende Fälle für Detective - Ein Krimi-Brettspiel bieten die Erweiterungen Detective: L.A. Crimes und Detective: Doppelter Boden.



Für Singles, Alleinlebende und alle anderen Solo-Spieler bieten sich außerdem die Comic-Puzzles unseres Partners Cross-Cult als tolle Möglichkeit an, um sich zu entspannen und vom stressigen Alltag abzuschalten. Von The Walking Dead bis Avatar - Der Herr der Elemente gibt es für jeden Comic-Fan das passende Puzzle!



Mit gleich vier Ausgaben der hauseigenen Online-Convention CONspiracy, den Pegasus-Spiele-Tagen Digital sowie der SPIEL.digital stand das Spielejahr 2020 ganz im Zeichen des digitalen Spielens. Im Zuge dessen etablierte Pegasus Spiele eine digitale Spieleausleihe mit Titeln aus dem eigenen und dem Verlagsprogramm verschiedener Partnerverlage. Die dort verfügbaren Brett- und Kartenspiele können jederzeit kostenlos über Tabletopia gespielt werden. Darüber hinaus finden auch zwischen den Conventions Rollenspielrunden über Discord statt. Eine Übersicht über alle geleiteten Runden findet sich auf der dem CONspiracy Trello-Board.



Auch 2021 wird Pegasus Spiele wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine stellen. Solange die Situation es nicht zulässt, Veranstaltungen vor Ort durchzuführen, natürlich ausschließlich digital. Vom 26. bis 28. März wird daher auch in Zusammenarbeit mit Orkenspalter TV sowie mit dem zeitgleich stattfindenden Gratisrollenspieltag bereits die fünfte Ausgabe der CONspiracy stattfinden. Teilnehmer dürfen sich dann unter anderem wieder auf spannende Let's Plays, Interviews, Talks und natürlich Spielrunden freuen. Bereits zu Beginn des Jahres, vom 27. bis 30. Januar 2021 werden außerdem die Pegasus Spiele Kickoff Days stattfinden mit einem bunten Programm für Händler, Lieferanten, Pressevertreter, Spieleautoren sowie die Spiele-Community.



Pegasus Spiele wünscht allen eine besinnliche, ruhige und trotzdem spielerische Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021!

