Pressemitteilung BoxID: 778597 (PEGASUS SPIELE Verlags- und Medienvertriebsgesellschaft mbH)

Hund sei Dank!

Ab sofort ist der strategische Leckerbissen Cooper Island bei Pegasus Spiele verfügbar

Wenn die Tage kurz geworden sind und das Wetter ungemütlich ist, dann ist die Zeit für Spiele, die auch etwas länger dauern können. Hier kommt die Neuerscheinung Cooper Island gerade richtig. Bei diesem Expertenspiel geht es darum, als Entdecker eine Insel im Atlantik zu erschließen. Nahtlos ineinandergreifende Spielmechanismen und eine innovative Art der Platzierung von Landschaftsplättchen bietet dabei strategischen Spielspaß der Extraklasse.



Keine Frage: Der Spieleautor Andreas „ode.“ Odendahl ist Hundeliebhaber. Auf der letzten Seite der Anleitung gibt es eine eigene Rubrik „Über Cooper“, in welcher der Autor die teils dramatische Lebensgeschichte seines gleichnamigen Hundes schildert. Dieser wurde 2013 als Welpe in einem Park in Spanien gefunden. Cooper schafft es in die thematische Einleitung des nach ihm benannten Spiels Cooper Island sowie auf die Startspielerkarte. Es sei ein außergewöhnlich persönliches Spiel – so der Autor.



Doch unabhängig davon ist Cooper Island ein knallhartes Expertenspiel für zwei bis vier Spieler ab 12 Jahren. Thematisch geht es darum, auf einer neu gefunden Insel im Atlantik das neue Zuhause zu erkunden und nach Möglichkeit einen blühenden Ort zu errichten. Dazu können die Spieler durch die Platzierung von Arbeitern bestimmte Aktionen aktivieren. Cooper Island sticht hier besonders durch die besondere Art der Platzierung neuer Landschaftsplättchen hervor. So können die Plättchen auch übereinandergelegt werden, um die Kultivierungsebene zu erhöhen. Dadurch kann zum Beispiel ein Gebirgsfeld ab Kultivierungsebene drei auch Gold fördern.



Bei Cooper Island gibt es zahlreiche Aktionsmöglichkeiten – neben dem Aufwerten der eigenen Landschaften können beispielsweise große und kleine Gebäude oder Statuen errichtet werden. Zudem können die Spieler Meilensteine erreichen, Frachtschiffe beliefern und Hilfsmittel reaktivieren. Doch thematisch passend zur dargestellten Epoche fehlt immer irgendeine Ressource.



Mit Cooper Island ist zu den Internationalen Spieltagen SPIEL eine besonders für Vielspieler interessante Neuheit von Frosted Games erschienen. Positiv hervorzuheben sind auch die stimmigen Illustrationen von Javier Gonzáles Cava sowie die gut aufgebaute Anleitung mit hilfreichen Beispielzügen. Cooper Island ist ab sofort im Exklusivvertrieb von Pegasus Spiele erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (