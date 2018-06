Intuitionsseminar per Telefon

Die Kraft des Unterbewusstsein.



Keine Magie und keine Utopie scheint es zu sein, wenn der Intuitionstrainer Paul Röhrig in seinen Seminaren von Schwingungen der Sprache spricht, die das Unterbewußtsein erreichen und dort eine sogenannte Programmierung stattfindet, welche unseren künftigen Lebensweg steuert. Aus unserem Unterbewußtsein, der höchsten Intelligenz, so wird erklärt, entstehen auch unsere Ideen, also nicht aus dem Verstand, vorausgesetzt wir können entspannen, richtig atmen und loslassen!



Mit positiven Suggestionen also ist unsere Zukunft günstig zu beeinflussen und Mann oder Frau erlebt, wie er oder sie durch diesen Einfluß z.B. innerhalb weniger Minuten auf natürliche Weise Körpergewicht verlieren kann oder in Kürze zum Nichtraucher wird, also seinen persönlichen Erfolg privat und beruflich selbst "in der Hand" hat bzw. in sich trägt und über die eigenen Gedanken und Stimme aktivieren kann.



Die Fähigkeit, uns durch das Unterbewußtsein leiten zu lassen oder Empfindungen aus dem Unterbewußtsein also intuitiv umzusetzen, geht uns in unserem Zeitalter nach den Kindertagen permanent verloren. Außerdem ist unser Lebensverhalten durch Erziehungsmuster meist unnatürlich verändert. Paul Röhrig ist Motivations- und Persönlichkeitstrainer, in Wuppertal geboren, studierte ursprünglich in einem Privatstudium Psychologie, wandte sich dann der Grenzwissenschaft zu und erarbeitete sich in jahrelangen Studien eine eigene Ebene auf dem Gebiet der Energien und der Schwingungen. Um die Tatsache, daß der Mensch durch Beeinflussung seines Unterbewußtseins in der Lage ist, einen absoluten positiven Lebensweg zu beschreiten, allen Menschen zugänglich zu machen, hat Herr Röhrig eine Methode entwickelt, wodurch jeder Mensch direkt sichtbar erlebt, wie positive Suggestionen, also positives Denken wirken, ausgehend von den natürlichen Fähigkeiten unseres Unterbewußtseins.



Die Teilnehmer seiner Seminare sind in der Lage, die Trainingsinhalte sofort umzusetzen. Kernstück seiner Vorträge sind Beispiele, wie jeder selbst beurteilen kann, ob jemand die Wahrheit spricht oder nicht, wie Eigenschaften über nicht anwesende Menschen ermittelt werden können, nur über die natürliche Weise der Schwingung unserer Stimme in Verbindung zum Unterbewußtsein.



Teil aller Seminarinhalte sind Betrachtungen der Lebensweise des heutigen Menschen, der aus den Familienproblemen in den Berufsstreß, über die Freizeithighways und wieder zurück eilt. Dabei sind ihm wohl die Fragen, wie wirke ich auf Andere, wo muß ich mich wie präsentieren, wie demonstriere ich mich als Individualist und mit welchen Tricks erreiche ich schnellstens meine Ziele, am wichtigsten.



Solche Verhaltensweisen sind im Zusammenhang negativ und lassen eine natürliche, positive Unterbewußtsein gesteuerte Lebensweise nicht zu. Jene Lebensweise, die es uns leicht macht, einfach jene Entscheidungen zu treffen, die uns Lebensharmonie, Zufriedenheit, Erfolg und Einklang mit der Umwelt bringen. Trotzdem können wir durch die Rückbesinnung auf unsere unterbewußte Veranlagung alles im Leben erreichen was wir uns vornehmen, zu was wir uns entscheiden.



Wir können so unser Leben verändern. Auf diese Ziele geht Herr Röhrig in seinen Suggestionen ein, die er für jeden seiner Seminarteilnehmer individuell erarbeitet. Zu diesem Thema hat Paul Röhrig als Texter, Sprecher, Komponist, Autor und Produzent unter anderem Motivations- und Erfolgs - CD's mit Suggestionen zum Entspannen und zum Nachsprechen in deutsch-und spanischer Sprache produziert.



Des Weiteren hat er ein Buch und ein Hörbuch mit dem Titel:



Intuitionen: Die grenzenlose Energie - Der Schlüssel zur Allmacht des Unbewussten - über die menschliche Stimme und Gedanken" geschrieben.



Seine Lebensberatungen sind analytischer Struktur, als Basis, um neue Wege für die Zukunft des Menschen aufzuzeigen.

